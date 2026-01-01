Rock Métal Camp Fest #13 Saint-Hilaire-les-Places

Rock Métal Camp Fest #13

Lac Plaisance Saint-Hilaire-les-Places Haute-Vienne

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-29

Le ROCK METAL CAMP FEST, c’est un festival de musique Rock et Métal fort en décibels et entièrement gratuit ! Et pour sa 13ème édition, les organisateurs nous promettent du lourd !

Programmation à venir… .

Lac Plaisance Saint-Hilaire-les-Places 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine prog.rockmetalcamp@gmail.com

