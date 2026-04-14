Balade patrimoine & fleurs : une journée au cœur de l’art de vivre rural, Commune de Saint-Hilaire-les-Places, Saint-Hilaire-les-Places

Balade patrimoine & fleurs : une journée au cœur de l’art de vivre rural Dimanche 7 juin, 10h30 Commune de Saint-Hilaire-les-Places Haute-Vienne

Possibilité de participer à l’animation du matin ou de l’après-midi seulement, ou bien sur la journée complète. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Au programme :

Matinée découverte – à 10h30

Partez à la rencontre du charmant hameau de Saint-Hilaire. Au fil d’une balade guidée, laissez-vous séduire par son église romane, témoin discret des siècles passés, son lavoir fleuri empreint de poésie, et son petit chemin de promenade où patrimoine et paysage s’entrelacent avec harmonie. Une immersion douce et authentique dans l’âme du village.

Pause gourmande

Prolongez le plaisir autour d’un déjeuner convivial. Installez-vous au restaurant Le Saint-Hilaire (05 55 58 76 95) pour savourer une cuisine généreuse, ou optez pour un pique-nique champêtre grâce au panier paysan proposé sur la place principale (sur réservation, à votre charge).

Après-midi fleurie – à 14h30

L’après-midi met à l’honneur l’excellence florale de la commune. De l’église à l’avenue des Roses, des massifs de capucines aux compositions saisonnières, découvrez les coulisses d’un fleurissement passionné. Cette visite dévoile l’évolution du paysage communal, les engagements pris pour préserver le prestigieux label 4 fleurs, ainsi que les défis et savoir-faire du fleurissement en milieu rural.

Une journée placée sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur, pour célébrer ensemble la beauté et l’authenticité de notre territoire rural.

Commune de Saint-Hilaire-les-Places Saint-Hilaire-les-Places Saint-Hilaire-les-Places 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 (0)5 55 58 12 08 https://sainthilairelesplaces.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.visitlimousin.com/pays-de-nexon-monts-de-chalus/sejourner/billetterie/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 55 58 28 44 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@paysdenexon-montsdechalus.fr »}] Saint-Hilaire-les-Places est une commune fièrement labellisée Villes et Villages Fleuris – 4 fleurs. Elle vous invite à une parenthèse bucolique, en partenariat avec l’Office de Tourisme Pays de Nexon – Monts de Châlus.

Au programme :

©H_Badoinot