Rock’n’Roll Circus 2 par la Compagnie Tempo Sanssac-l’Église
mercredi 15 juillet 2026 · Sanssac-l'Église
Informations pratiques
Sanssac-l’Église
Rock’n’Roll Circus 2 par la Compagnie Tempo
A côté de la salle des fêtes Sanssac-l’Église Haute-Loire
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 20:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-15
Spectacle tout public. 8 artistes internationaux mêlant prouesses techniques, drôleries, poésie, émerveillement, le tout sur une musique live ! 2h de show.
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A côté de la salle des fêtes Sanssac-l’Église 43320 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 78 66 26 contact@compagnietempo.com
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English :
A show for all ages. Eight international artists combine technical feats, humor, poetry, and wonder—all set to live music! A 2-hour show.
L’événement Rock’n’Roll Circus 2 par la Compagnie Tempo Sanssac-l’Église a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay