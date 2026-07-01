Informations pratiques

Sanssac-l’Église

Rock’n’Roll Circus 2 par la Compagnie Tempo

A côté de la salle des fêtes Sanssac-l’Église Haute-Loire

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 20:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-15

Spectacle tout public. 8 artistes internationaux mêlant prouesses techniques, drôleries, poésie, émerveillement, le tout sur une musique live ! 2h de show.

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A côté de la salle des fêtes Sanssac-l’Église 43320 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 78 66 26 contact@compagnietempo.com

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English :

A show for all ages. Eight international artists combine technical feats, humor, poetry, and wonder—all set to live music! A 2-hour show.

L’événement Rock’n’Roll Circus 2 par la Compagnie Tempo Sanssac-l’Église a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay