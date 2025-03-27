JULIEN CLERC – ARKEA ARENA Floirac

vendredi 17 septembre 2027.

Début : 2027-09-17 à 20:00. Tarif : – euros.

DÉCIBELS PRODUCTIONS ET SI ON CHANTAIT PRÉSENTENT : JULIEN CLERCSoyez parmi les premiers à réserver vos billets. Prévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) du 27 mars 2025 à 10h00 au 28 mars 2025 à 09h59. L’icône de la chanson française, Julien Clerc, repart sur les routes de France pour une nouvelle tournée exceptionnelle dès septembre 2027 ! Avec son répertoire culte et son énergie captivante, l’artiste promet un retour inoubliable !

ARKEA ARENA 48-50 AVENUE JEAN ALFONSEA 33270 Floirac 33