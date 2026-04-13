ROLEX SWITZERLAND SAIL GRAND PRIX, Autre lieu, Genève

ROLEX SWITZERLAND SAIL GRAND PRIX 19 et 20 septembre Autre lieu

CHF 60 – Child, CHF 100 – Adult, CHF 256 – Family

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les 19 et 20 septembre 2026, Genève accueillera le Rolex Switzerland Sail Grand Prix, le championnat international de courses nautiques spectaculaires à haute vitesse.

La première édition du Rolex SailGP Championship sur le lac Léman en 2025 a affiché complet, rassemblant un large public dans une ambiance exceptionnelle et s’est conclue par un dénouement intense, lorsque l’équipe Germany SailGP Team, présentée par Deutsche Bank, a privé la Suisse de la victoire à domicile.

L’équipe suisse, menée par Sébastien Schneiter, parviendra-t-elle à s’imposer cette année?

Venez vivre l’événement en direct.

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://sailgp.com/races/2026/switzerland-sail-grand-prix-geneva/overview?utm_source=visitgeneva&utm_medium=web&utm_campaign=genevatickets »}]

SailGP revient à Genève les 19 et 20 septembre 2026 pour des courses nautiques spectaculaires.

SailGP