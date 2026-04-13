ROLEX SWITZERLAND SAIL GRAND PRIX, Autre lieu, Genève
ROLEX SWITZERLAND SAIL GRAND PRIX, Autre lieu, Genève samedi 19 septembre 2026.
ROLEX SWITZERLAND SAIL GRAND PRIX 19 et 20 septembre Autre lieu
CHF 60 – Child, CHF 100 – Adult, CHF 256 – Family
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Les 19 et 20 septembre 2026, Genève accueillera le Rolex Switzerland Sail Grand Prix, le championnat international de courses nautiques spectaculaires à haute vitesse.
La première édition du Rolex SailGP Championship sur le lac Léman en 2025 a affiché complet, rassemblant un large public dans une ambiance exceptionnelle et s’est conclue par un dénouement intense, lorsque l’équipe Germany SailGP Team, présentée par Deutsche Bank, a privé la Suisse de la victoire à domicile.
L’équipe suisse, menée par Sébastien Schneiter, parviendra-t-elle à s’imposer cette année?
Venez vivre l’événement en direct.
Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://sailgp.com/races/2026/switzerland-sail-grand-prix-geneva/overview?utm_source=visitgeneva&utm_medium=web&utm_campaign=genevatickets »}]
SailGP revient à Genève les 19 et 20 septembre 2026 pour des courses nautiques spectaculaires.
SailGP
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