ROLL THE STYLE marcher couvert Lavelanet

ROLL THE STYLE

marcher couvert Avenue alsace lorraine Lavelanet Ariège

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 13:00:00

fin : 2026-04-25 18:00:00

2026-04-25

Roll The Style 2026

un battle de danse urbaine unique où chaque passage est pimenté par un lancer de dé qui impose une contrainte surprise. C’est la première mondiale qui mélange innovation et audace, et qui promet un show inoubliable !

marcher couvert Avenue alsace lorraine Lavelanet 09300 Ariège Occitanie +33 6 17 80 43 77 streetcreativity31@gmail.com

English :

Roll The Style 2026:

a unique urban dance battle where each passage is spiced up by a roll of the dice that imposes a surprise constraint. A world premiere that combines innovation and daring, and promises an unforgettable show!

