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Roller disco Pirates Salle Némée Dinan

Roller disco Pirates Salle Némée Dinan samedi 25 avril 2026.

Lieu : Salle Némée

Adresse : Route de Dinard

Ville : 22100 Dinan

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Dinan

Roller disco Pirates

Salle Némée Route de Dinard Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 19:30:00
fin : 2026-04-25 23:30:00

Date(s) :
2026-04-25

Roller Disco sur le thème des pirates
Organisé par la section artistique du Hockey Club Dinan-Quévert   .

Salle Némée Route de Dinard Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Roller disco Pirates Dinan a été mis à jour le 2026-04-10 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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