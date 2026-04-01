Roller disco Pirates Salle Némée Dinan

Dinan

Roller disco Pirates

Salle Némée Route de Dinard Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 19:30:00

fin : 2026-04-25 23:30:00

Date(s) :

2026-04-25

Roller Disco sur le thème des pirates

Organisé par la section artistique du Hockey Club Dinan-Quévert .

Salle Némée Route de Dinard Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Roller disco Pirates Dinan a été mis à jour le 2026-04-10 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme