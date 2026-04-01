Roller disco Pirates Salle Némée Dinan
Roller disco Pirates Salle Némée Dinan samedi 25 avril 2026.
Dinan
Roller disco Pirates
Salle Némée Route de Dinard Dinan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 19:30:00
fin : 2026-04-25 23:30:00
Date(s) :
2026-04-25
Roller Disco sur le thème des pirates
Organisé par la section artistique du Hockey Club Dinan-Quévert .
Salle Némée Route de Dinard Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Roller disco Pirates Dinan a été mis à jour le 2026-04-10 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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