Brive-la-Gaillarde

Romain Barreda- Inspire à L’improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 20:00:00

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-30 2026-10-31

Dans son nouveau spectacle INSPIRE, Romain vous parle des moments de sa vie et des personnes qui ont inspiré son humour.

Entre stand-up et personnages, laissez-vous embarquer dans l’univers feel good et déjanté de Romain Barreda ! .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

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English : Romain Barreda- Inspire à L’improviste

L’événement Romain Barreda- Inspire à L’improviste Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-04-07 par Brive Tourisme