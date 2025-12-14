Brive-la-Gaillarde

Romain Oliviero- Ailleurs à L’improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 20:30:00

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-24

Romain a quitté sa province natale pour voyager et découvrir ce qu’il se passait au-delà des champs… Ailleurs

À travers des personnages singuliers et (trop) sûrs d’eux, il illustre son parcours semé de péripéties démarrer animateur perturbé pour enfants perturbants, en passant par cavalier cascadeur au Puy du Fou jusqu’à devenir le nouveau poulain de l’humour. .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

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English : Romain Oliviero- Ailleurs à L’improviste

L’événement Romain Oliviero- Ailleurs à L’improviste Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-04-07 par Brive Tourisme