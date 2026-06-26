ROMEUFONIES CONCERTS DU MONDE JEUDI 20 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via
ROMEUFONIES CONCERTS DU MONDE JEUDI 20 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via jeudi 20 août 2026.
Font-Romeu-Odeillo-Via
ROMEUFONIES CONCERTS DU MONDE JEUDI 20 AOÛT
LE CHALET DES AIRELLES Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 19:30:00
fin : 2026-08-20 00:00:00
Date(s) :
2026-08-20
ANTONIO RUIZ KIKO 19H30 Terrasse du Chalet des Airelles (Plan de ville G2) Durée Toute la soirée
Laissez-vous porter par les sonorités chaleureuses d’Antonio Ruiz Kiko, entre virtuosité guitaristique et rythmes méditerranéens ensoleillés.
Gratuit En famille
.
LE CHALET DES AIRELLES Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
ANTONIO RUIZ KIKO ? 7:30 p.m. ? Chalet des Airelles Terrace (City Map: G2) ? Duration: All evening
Let yourself be carried away by the warm sounds of Antonio Ruiz Kiko, blending guitar virtuosity with sunny Mediterranean rhythms.
Free ? Family-friendly
L’événement ROMEUFONIES CONCERTS DU MONDE JEUDI 20 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via a été mis à jour le 2026-06-26 par OT DE FONT ROMEU
À voir aussi à Font-Romeu-Odeillo-Via (Pyrénées-Orientales)
- PASSAGE DU TOUR DE FRANCE Font-Romeu-Odeillo-Via 6 juillet 2026
- INITIATION SLACKLINE 6 JUILLET Font-Romeu-Odeillo-Via 6 juillet 2026
- 105ᵉ TOURNOI DE TENNIS HOMOLOGUÉ VILLE DE FONT-ROMEU 7 JUILLET Font-Romeu-Odeillo-Via 7 juillet 2026
- ROMEUFONIES CONCERT VARIÉTÉS VENDREDI 10 JUILLET Font-Romeu-Odeillo-Via 10 juillet 2026
- COUPE D’EUROPE U19 DE RUGBY Font-Romeu-Odeillo-Via 11 juillet 2026