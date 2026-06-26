UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

ROMEUFONIES CONCERTS DU MONDE JEUDI 20 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via

ROMEUFONIES CONCERTS DU MONDE JEUDI 20 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via

ROMEUFONIES CONCERTS DU MONDE JEUDI 20 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via jeudi 20 août 2026.

Adresse
LE CHALET DES AIRELLES
Ville
66120 Font-Romeu-Odeillo-Via
Département
Pyrénées-Orientales
Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
19:30:00
Tarif

Font-Romeu-Odeillo-Via

ROMEUFONIES CONCERTS DU MONDE JEUDI 20 AOÛT

LE CHALET DES AIRELLES Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 19:30:00
fin : 2026-08-20 00:00:00

Date(s) :
2026-08-20

ANTONIO RUIZ KIKO 19H30 Terrasse du Chalet des Airelles (Plan de ville G2) Durée Toute la soirée

Laissez-vous porter par les sonorités chaleureuses d’Antonio Ruiz Kiko, entre virtuosité guitaristique et rythmes méditerranéens ensoleillés.

Gratuit En famille
  .

LE CHALET DES AIRELLES Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

ANTONIO RUIZ KIKO ? 7:30 p.m. ? Chalet des Airelles Terrace (City Map: G2) ? Duration: All evening

Let yourself be carried away by the warm sounds of Antonio Ruiz Kiko, blending guitar virtuosity with sunny Mediterranean rhythms.

Free ? Family-friendly

L’événement ROMEUFONIES CONCERTS DU MONDE JEUDI 20 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via a été mis à jour le 2026-06-26 par OT DE FONT ROMEU

À voir aussi à Font-Romeu-Odeillo-Via (Pyrénées-Orientales)