ROMEUFONIES CONCERTS MUSIQUE CLASSIQUE MARDI 18 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via
ROMEUFONIES CONCERTS MUSIQUE CLASSIQUE MARDI 18 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via mardi 18 août 2026.
Font-Romeu-Odeillo-Via
ROMEUFONIES CONCERTS MUSIQUE CLASSIQUE MARDI 18 AOÛT
LA CHAPELLE DE FONT-ROMEU Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 21:00:00
fin : 2026-08-18 23:00:00
Date(s) :
2026-08-18
DUO SALZENSTEIN ROUSSEL
Un duo original violoncelle et théorbe avec Hanna Salzenstein et Thibaut Roussel, autour des plus belles pages de la musique italienne.
Billetterie sur place ou sur HELLOASSO
Entrée 20€ Gratuit pour les moins de 12 ans En famille
.
LA CHAPELLE DE FONT-ROMEU Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
SALZENSTEIN-ROUSSEL DUO
An original cello and theorbo duo featuring Hanna Salzenstein and Thibaut Roussel, performing some of the most beautiful pieces of Italian music.
Tickets available at the door or on HELLOASSO
Admission: 20? ? Free for children under 12 ? Family-friendly
L’événement ROMEUFONIES CONCERTS MUSIQUE CLASSIQUE MARDI 18 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via a été mis à jour le 2026-06-20 par OT DE FONT ROMEU
À voir aussi à Font-Romeu-Odeillo-Via (Pyrénées-Orientales)
- PASSAGE DU TOUR DE FRANCE Font-Romeu-Odeillo-Via 6 juillet 2026
- INITIATION SLACKLINE 6 JUILLET Font-Romeu-Odeillo-Via 6 juillet 2026
- COUPE D’EUROPE U19 DE RUGBY Font-Romeu-Odeillo-Via 11 juillet 2026
- FESTIVAL DES PLANTES MÉDICINALES & ARBRES DE MONTAGNE Font-Romeu-Odeillo-Via 11 juillet 2026
- COURSE DE CÔTE Font-Romeu-Odeillo-Via 1 août 2026