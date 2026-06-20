UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

ROMEUFONIES CONCERTS MUSIQUE CLASSIQUE MARDI 18 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via

ROMEUFONIES CONCERTS MUSIQUE CLASSIQUE MARDI 18 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via

ROMEUFONIES CONCERTS MUSIQUE CLASSIQUE MARDI 18 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via mardi 18 août 2026.

Adresse
LA CHAPELLE DE FONT-ROMEU
Ville
66120 Font-Romeu-Odeillo-Via
Département
Pyrénées-Orientales
Début
mardi 18 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
21:00:00
Tarif

Font-Romeu-Odeillo-Via

ROMEUFONIES CONCERTS MUSIQUE CLASSIQUE MARDI 18 AOÛT

LA CHAPELLE DE FONT-ROMEU Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 21:00:00
fin : 2026-08-18 23:00:00

Date(s) :
2026-08-18

DUO SALZENSTEIN ROUSSEL

Un duo original violoncelle et théorbe avec Hanna Salzenstein et Thibaut Roussel, autour des plus belles pages de la musique italienne.

Billetterie sur place ou sur HELLOASSO

Entrée 20€ Gratuit pour les moins de 12 ans En famille
  .

LA CHAPELLE DE FONT-ROMEU Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

SALZENSTEIN-ROUSSEL DUO

An original cello and theorbo duo featuring Hanna Salzenstein and Thibaut Roussel, performing some of the most beautiful pieces of Italian music.

Tickets available at the door or on HELLOASSO

Admission: 20? ? Free for children under 12 ? Family-friendly

L’événement ROMEUFONIES CONCERTS MUSIQUE CLASSIQUE MARDI 18 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via a été mis à jour le 2026-06-20 par OT DE FONT ROMEU

À voir aussi à Font-Romeu-Odeillo-Via (Pyrénées-Orientales)