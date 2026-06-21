ROMEUFONIES CONCERTS MUSIQUE CLASSIQUE MARDI 25 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via
ROMEUFONIES CONCERTS MUSIQUE CLASSIQUE MARDI 25 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via mardi 25 août 2026.
Font-Romeu-Odeillo-Via
ROMEUFONIES CONCERTS MUSIQUE CLASSIQUE MARDI 25 AOÛT
LA CHAPELLE DE FONT-ROMEU Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 21:00:00
fin : 2026-08-25 23:00:00
Date(s) :
2026-08-25
DUO DIMOSOLE & NEUHAUSER
Un concert de guitares entre classique et influences du monde avec Serge Dimosole et Christophe Neuhauser, autour d’œuvres de Georg Friedrich Haendel, Manuel de Falla et Astor Piazzolla, ainsi que leurs propres compositions.
Billetterie sur place ou sur HELLOASSO
Entrée 20€ Gratuit pour les moins de 12 ans En famille
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LA CHAPELLE DE FONT-ROMEU Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30
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English :
DUO DIMOSOLE & NEUHAUSER
A guitar concert blending classical music with world music influences, featuring Serge Dimosole and Christophe Neuhauser, performing works by Georg Friedrich Handel, Manuel de Falla, and Astor Piazzolla, as well as their own compositions.
Tickets available at the door or on HELLOASSO
Admission: 20? ? Free for children under 12 ? Family-friendly
L’événement ROMEUFONIES CONCERTS MUSIQUE CLASSIQUE MARDI 25 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via a été mis à jour le 2026-06-21 par OT DE FONT ROMEU
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