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ROMEUFONIES CONCERTS MUSIQUE CLASSIQUE MARDI 25 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via

ROMEUFONIES CONCERTS MUSIQUE CLASSIQUE MARDI 25 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via

ROMEUFONIES CONCERTS MUSIQUE CLASSIQUE MARDI 25 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via mardi 25 août 2026.

Adresse
LA CHAPELLE DE FONT-ROMEU
Ville
66120 Font-Romeu-Odeillo-Via
Département
Pyrénées-Orientales
Début
mardi 25 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
21:00:00
Tarif

Font-Romeu-Odeillo-Via

ROMEUFONIES CONCERTS MUSIQUE CLASSIQUE MARDI 25 AOÛT

LA CHAPELLE DE FONT-ROMEU Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 21:00:00
fin : 2026-08-25 23:00:00

Date(s) :
2026-08-25

DUO DIMOSOLE & NEUHAUSER

Un concert de guitares entre classique et influences du monde avec Serge Dimosole et Christophe Neuhauser, autour d’œuvres de Georg Friedrich Haendel, Manuel de Falla et Astor Piazzolla, ainsi que leurs propres compositions.

Billetterie sur place ou sur HELLOASSO

Entrée 20€ Gratuit pour les moins de 12 ans En famille
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LA CHAPELLE DE FONT-ROMEU Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30 

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English :

DUO DIMOSOLE & NEUHAUSER

A guitar concert blending classical music with world music influences, featuring Serge Dimosole and Christophe Neuhauser, performing works by Georg Friedrich Handel, Manuel de Falla, and Astor Piazzolla, as well as their own compositions.

Tickets available at the door or on HELLOASSO

Admission: 20? ? Free for children under 12 ? Family-friendly

L’événement ROMEUFONIES CONCERTS MUSIQUE CLASSIQUE MARDI 25 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via a été mis à jour le 2026-06-21 par OT DE FONT ROMEU

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