Romni Drom, portraits de femmes EHPAD Hirondelle de Sèvre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-23 10:00 – 17:00

Gratuit : oui Tout public

Exposition, spectacle et visite, par l’association Katitzi à l’école des gadgé L’exposition Romni Drom met en valeur le parcours de 7 femmes tsiganes-roms qui ont oeuvré pour faire évoluer leurs droits et ceux de leurs communautés : Gulabi Sapéra (Inde), Ceija Stojka (Autriche), Papusza (Pologne), Esma Redzepova (Macédoine), Katarina et Rosa Taikon (Suède) et Anina Ciuciu (France). Exposition du 7 au 27 avril 2026 :Lundi au vendredi de 10h à 17h L’association propose également un atelier-spectacle en duo, tissage entre chansons traditionnelles et voyage initiatique. Une invitation à découvrir et à chanter le répertoire des chansons traditionnelles tsiganes et roumaines.Maëlle Lochet : chant / Mihaï Trestian : kaval, cymbalum+ Atelier chant et spectacle – Mardi 7 avril 2026 à 15h+ Visite-conférence de l’exposition – Mercredi 8 avril 2026 à 14h30 Ces animations destinées aux résidents de l’Ehpad sont ouvertes au public extérieur, dans la limite des places disponibles. Dans le cadre de Place auX mondeS

EHPAD Hirondelle de Sèvre Nantes 44200

https://metropole.nantes.fr/actualites/place-aux-mondes-revient-en-2026



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