ROND-POINT OU LA VISION D’ÉMILE rue des Forges Baignes
ROND-POINT OU LA VISION D’ÉMILE rue des Forges Baignes vendredi 29 mai 2026.
Baignes
ROND-POINT OU LA VISION D’ÉMILE
rue des Forges Baignes Baignes Haute-Saône
Tarif : 14 – 14 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Le vendredi 29 mai 2026 à 20h dans le cadre des spectacles hors les murs le théâtre Edwige Feuillère vous proposera à Baignes, le spectacle
ROND-POINT OU LA VISION D’ÉMILE
Durée 1h30
Tarif Détente de 6€ à 14€
Réservation Théâtre Edwige Feuillère 03 84 75 40 66 billetterie@theatre-edwige-feuillere.fr https://billetterie.theatre-edwige-feuillere.fr/spectacle… .
rue des Forges Baignes Baignes 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 78 82 44 afb70@laposte.net
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English : ROND-POINT OU LA VISION D’ÉMILE
L’événement ROND-POINT OU LA VISION D’ÉMILE Baignes a été mis à jour le 2026-04-15 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE
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