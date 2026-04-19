Baignes

ROND-POINT OU LA VISION D’ÉMILE

rue des Forges Baignes Baignes Haute-Saône

Tarif : 14 – 14 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Le vendredi 29 mai 2026 à 20h dans le cadre des spectacles hors les murs le théâtre Edwige Feuillère vous proposera à Baignes, le spectacle

ROND-POINT OU LA VISION D’ÉMILE

Durée 1h30

Tarif Détente de 6€ à 14€

Réservation Théâtre Edwige Feuillère 03 84 75 40 66 billetterie@theatre-edwige-feuillere.fr https://billetterie.theatre-edwige-feuillere.fr/spectacle… .

rue des Forges Baignes Baignes 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 78 82 44 afb70@laposte.net

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English : ROND-POINT OU LA VISION D’ÉMILE

L’événement ROND-POINT OU LA VISION D’ÉMILE Baignes a été mis à jour le 2026-04-15 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE