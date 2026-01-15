Stage de yoga Le nid qui danse Baignes

Stage de yoga

Le nid qui danse 1 ROUTE DE VELLE Baignes Haute-Saône

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-07

2026-06-06

Au programme

3 séances de yoga, de méditation

Relaxation et bain sonore

Hébergement en pension complète

En option et sur réservation possibilité de massage

Un stage proposé par Aurélie Weinachter et Patrick Grépinet, professeurs diplômés de la fédération française des écoles de yoga

Sur inscription .

Le nid qui danse 1 ROUTE DE VELLE Baignes 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 81 45 90 contact@lenidquidanse.fr

