Stage de yoga Le nid qui danse Baignes samedi 6 juin 2026.

Le nid qui danse 1 ROUTE DE VELLE Baignes Haute-Saône

Tarif : 180 EUR

plein tarif
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-07

2026-06-06

Au programme
3 séances de yoga, de méditation
Relaxation et bain sonore
Hébergement en pension complète
En option et sur réservation possibilité de massage

Un stage proposé par Aurélie Weinachter et Patrick Grépinet, professeurs diplômés de la fédération française des écoles de yoga
Sur inscription   .

+33 6 77 81 45 90  contact@lenidquidanse.fr

