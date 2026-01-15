Stage de yoga Le nid qui danse Baignes
Stage de yoga Le nid qui danse Baignes samedi 6 juin 2026.
Stage de yoga
Le nid qui danse 1 ROUTE DE VELLE Baignes Haute-Saône
Tarif : 180 EUR
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-07
2026-06-06
Au programme
3 séances de yoga, de méditation
Relaxation et bain sonore
Hébergement en pension complète
En option et sur réservation possibilité de massage
Un stage proposé par Aurélie Weinachter et Patrick Grépinet, professeurs diplômés de la fédération française des écoles de yoga
Sur inscription .
Le nid qui danse 1 ROUTE DE VELLE Baignes 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 81 45 90 contact@lenidquidanse.fr
