Rondes Conviviales avec le club nautique de Binic Esplanade de l’Aber Wrac’h Binic-Étables-sur-Mer

Binic-Étables-sur-Mer

Rondes Conviviales avec le club nautique de Binic

Esplanade de l’Aber Wrac’h Cale de la Cocotte Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 08:00:00

fin : 2026-08-01 11:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Ayant volonté à faire sortir les bateaux le plus souvent possible, nous organisons des rondes conviviales dans la baie de Saint-Brieuc, un format de sorties très appréciées et toujours suivies d’une soirée à la Cocotte, notre Club House !

Quand les marées sont favorables nous vous proposons, durant 2 heures, une navigation conviviale autour de bouées mouillées par l’équipe du port, qui assurera aussi une présence sur l’eau. Ce n’est pas une compétition, juste une incitation à naviguer et à manœuvrer avec plusieurs bateaux pour créer une émulation et faire de belles photos. Il n’y a pas de classement, pas d’enjeu, pas de réclamation….!

C’est ouvert à tous, il n’y a pas besoin d’être membre du club nautique. Tous les bateaux sont bienvenus, et dans la mesure du possible nous embarquerons des équipiers, dans le strict respect des règles de sécurité que chaque propriétaire pourra imposer pour l’embarquement sur son bateau. Après la navigation nous nous retrouverons à la Cocotte (local du club nautique) pour poursuivre la soirée autour d’un barbecue convivial ! Chacun apporte son menu, ses grillades, et le club fournit le barbecue.

Réservation contact@club-nautique-binic.com ou 07.67.98.10.66. .

Esplanade de l’Aber Wrac’h Cale de la Cocotte Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 67 98 10 66

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L’événement Rondes Conviviales avec le club nautique de Binic Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-07 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme