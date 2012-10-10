Rooted By Echoes Room #2 Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

Marseille 5e Arrondissement

Rooted By Echoes Room #2

Du samedi 9 au dimanche 10 mai 2026 de 22h30 à 3h30. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 22:30:00

fin : 2026-05-10 03:30:00

Date(s) :

2026-05-09

Le Makeda accueille une soirée imaginée par Echoes Room, en résonance avec les racines de la Dance music et ses mutations électroniques.



De Detroit à Londres, de la soul à la techno, de la house au UK garage un voyage entre groove, chaleur et résonance

Le Makeda accueille une soirée imaginée par Echoes Room, en résonance avec les racines de la Dance music et ses mutations électroniques.



De Detroit à Londres, de la soul à la techno, de la house au UK garage un voyage entre groove, chaleur et résonance urbaine.



Une expérience sonore et corporelle, où la musique retrouve son sens premier faire vibrer.



LEEN MSO

Leen MSO est derrière les platines depuis 1998 et trace sa propre voie avec un mélange unique de jazz, afro, disco et deep house. Des émissions sur Radio Grenouille avec des invités prestigieux tels que Gilles Peterson et DJ Spinna jusqu’aux scènes internationales comme la Winter Music Conference de Miami, elle s’est forgée une réputation pour ses sets afro house et soulful. En 2025, elle lance “Brunch & Beats”, un rendez-vous secret le dimanche qui célèbre l’authenticité, la diversité musicale et l’énergie libre des raves des années 90.



Instagram @leenmso

Soundcloud https://soundcloud.com/touchofsoul



LIFE RECORDER

Depuis plus de 20 ans, Kriss Life Recorder explore les racines de la house music et façonne son propre univers, influencé par les sonorités de Detroit et Chicago ainsi que par la culture des années 90, du hip-hop à la techno. Marseillais d’adoption, DJ, producteur et fondateur du label Life Notes Recordings, et co-fondateur du collectif Extend & Play il signe une discographie saluée internationalement (Aesthetic Audio, Hizou, Visions Recordings, Quintessentials…) Cité comme l’un des représentants français d’une Deep House imprégnée par Detroit/Chicago et servie avec une touche bien personnelle, Kriss continue de transmettre son message à travers ses productions et DJ sets authentiques qui l’on mené à se produire dans de nombreux clubs et événements entre Marseille, Berlin, Londres, Tbilissi et Johannesburg.



Instagram @liferecmusic

Soundcloud https://soundcloud.com/liferecordermusic





Phonic

Phonic est un DJ, producteur et directeur artistique basé à Marseille, profondément influencé par l’héritage des scènes de Detroit, Chicago, Londres et New York. Résident sur Radio Grenouille 88.8 FM avec son émission Echoes Room, il explore les intersections entre house, techno, UK garage et grooves urbains, une approche à la fois introspective, organique et connectée à la culture rave et club. En parallèle, il officie comme directeur artistique du Olala Club, et s’est produit sur des scènes variées telles que Le Cabaret Aléatoire (Marseille), Le Rachdingue (Espagne), le Festival du Court Métrage Clermont-Ferrand), le Festival Rave On (Annecy) ou encore le LBF Festival (Lyon). Au fil de son parcours, Phonic a partagé les platines avec des artistes tels que Arnaud Rebotini, Detroit Swindle ou David Carretta, affirmant un univers singulier où se mêlent profondeur, groove et émotion.

À travers Echoes Room, il poursuit cette exploration des territoires vibrants entre ombres et pulsations, fidèle à une vision inclusive, sincère et profondément musicale de la scène électronique contemporaine.



Instagram @joe_gormann_dj.phonic @echoes_room_records_



Le Makeda, salle de concert festive, bienveillante et engagée .

Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur com@lemakeda.com

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English :

The Makeda hosts an evening imagined by Echoes Room, resonating with the roots of dance music and its electronic mutations.



From Detroit to London, soul to techno, house to UK garage: a journey through groove, warmth and resonance

L’événement Rooted By Echoes Room #2 Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille