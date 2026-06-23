Rosé Party Quai Cyrano Bergerac

Informations pratiques

Bergerac

Rosé Party

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-10 22:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Une soirée rose inoubliable pour bien commencer l’été !

Dégustez les vins rosés de Bergerac et Duras tout en profitant d’un DJ set avec Jérémy et de jeux en plein air.

Présence de 3 vignerons Vignobles & Découvertes

Gratuit • Sans réservation • Code vestimentaire rose .

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 03 11

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English : Rosé Party

L’événement Rosé Party Bergerac a été mis à jour le 2026-06-23 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides