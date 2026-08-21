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Roselend – La Bâthie 1956-1962, l’épopée invisible, Association de sauvegarde du Château de la Grande Salle, Beaufort

samedi 19 septembre 2026 · Association de sauvegarde du Château de la Grande Salle · Beaufort

Roselend – La Bâthie 1956-1962, l’épopée invisible, Association de sauvegarde du Château de la Grande Salle, Beaufort

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Association de sauvegarde du Château de la Grande Salle
Adresse
24 place du chateau de Randens 73270 BEAUFORT
Ville
73270 Beaufort
Département
Savoie

Roselend – La Bâthie 1956-1962, l’épopée invisible Samedi 19 septembre, 10h00 Association de sauvegarde du Château de la Grande Salle Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Découvrez les archives photographiques de la construction du complexe du barrage de Roselend, avec un focus sur l’amenée d’eau : la galerie en charge souterraine de 12 km, 1200m de dénivelé, les prises d’eau et les coulisses du chantier. Un voyage au cœur de l’ingénierie alpine.

Association de sauvegarde du Château de la Grande Salle 24 place du chateau de Randens 73270 BEAUFORT Beaufort 73270 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes stationnement gratuit Place Frison Roche
Découvrez les archives photographiques de la construction du complexe du barrage de Roselend, avec un focus sur l’amenée d’eau : la galerie en charge souterraine de 12 km, 1200m de dénivelé, les et…

©MarieBlancDeroo

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