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Rosnoën Pont de Térénéz Fédération Française de Randonnée Rosnoën

Rosnoën Pont de Térénéz Fédération Française de Randonnée Rosnoën mercredi 12 août 2026.

Ville
29590 Rosnoën
Département
Finistère
Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif

Rosnoën

Rosnoën Pont de Térénéz Fédération Française de Randonnée

Rosnoën Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:00:00
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Rdv 18h45, départ 19h parking du Pont de
Terenez, côté Crozon, ROSNOËN
Contact Les Marcheurs du Dimanche, Joël Le Guirriec (06 14 04 93 07)   .

Rosnoën 29590 Finistère Bretagne +33 6 14 04 93 07 

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English :

L’événement Rosnoën Pont de Térénéz Fédération Française de Randonnée Rosnoën a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime

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