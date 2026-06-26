Rosnoën Pont de Térénéz Fédération Française de Randonnée Rosnoën mercredi 12 août 2026.

Rosnoën

Rosnoën Pont de Térénéz Fédération Française de Randonnée

Rosnoën Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 19:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Rdv 18h45, départ 19h parking du Pont de

Terenez, côté Crozon, ROSNOËN

Contact Les Marcheurs du Dimanche, Joël Le Guirriec (06 14 04 93 07) .

Rosnoën 29590 Finistère Bretagne +33 6 14 04 93 07

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English :

L’événement Rosnoën Pont de Térénéz Fédération Française de Randonnée Rosnoën a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime