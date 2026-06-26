Rosnoën Pont de Térénéz Fédération Française de Randonnée Rosnoën
Rosnoën Pont de Térénéz Fédération Française de Randonnée Rosnoën mercredi 12 août 2026.
Rosnoën
Rosnoën Pont de Térénéz Fédération Française de Randonnée
Rosnoën Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Rdv 18h45, départ 19h parking du Pont de
Terenez, côté Crozon, ROSNOËN
Contact Les Marcheurs du Dimanche, Joël Le Guirriec (06 14 04 93 07) .
Rosnoën 29590 Finistère Bretagne +33 6 14 04 93 07
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English :
L’événement Rosnoën Pont de Térénéz Fédération Française de Randonnée Rosnoën a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime