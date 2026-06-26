Saut du loup en passant par le méandre de Terenez Fédération Française de Randonnée Rosnoën mercredi 5 août 2026.

Rosnoën

Saut du loup en passant par le méandre de Terenez Fédération Française de Randonnée

Belvédère Rosnoën Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 14:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

3 km, 4h

Rdv 14h, parking du belvédère à l’ouest de ROSNOËN

Contact Sentiers, Alain & Françoise MEVEL (06 33 69 15 90) .

Belvédère Rosnoën 29590 Finistère Bretagne +33 6 33 69 15 90

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English :

L’événement Saut du loup en passant par le méandre de Terenez Fédération Française de Randonnée Rosnoën a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime