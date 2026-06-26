Saut du loup en passant par le méandre de Terenez Fédération Française de Randonnée Rosnoën
Saut du loup en passant par le méandre de Terenez Fédération Française de Randonnée Rosnoën mercredi 5 août 2026.
Rosnoën
Saut du loup en passant par le méandre de Terenez Fédération Française de Randonnée
Belvédère Rosnoën Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 14:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
3 km, 4h
Rdv 14h, parking du belvédère à l’ouest de ROSNOËN
Contact Sentiers, Alain & Françoise MEVEL (06 33 69 15 90) .
Belvédère Rosnoën 29590 Finistère Bretagne +33 6 33 69 15 90
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English :
L’événement Saut du loup en passant par le méandre de Terenez Fédération Française de Randonnée Rosnoën a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime