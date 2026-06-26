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Saut du loup en passant par le méandre de Terenez Fédération Française de Randonnée Rosnoën

Saut du loup en passant par le méandre de Terenez Fédération Française de Randonnée Rosnoën mercredi 5 août 2026.

Adresse
Belvédère
Ville
29590 Rosnoën
Département
Finistère
Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif

Rosnoën

Saut du loup en passant par le méandre de Terenez Fédération Française de Randonnée

Belvédère Rosnoën Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 14:00:00
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-08-05

3 km, 4h
Rdv 14h, parking du belvédère à l’ouest de ROSNOËN
Contact Sentiers, Alain & Françoise MEVEL (06 33 69 15 90)   .

Belvédère Rosnoën 29590 Finistère Bretagne +33 6 33 69 15 90 

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English :

L’événement Saut du loup en passant par le méandre de Terenez Fédération Française de Randonnée Rosnoën a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime

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