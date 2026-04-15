Rossini à Naples, GamMAH, Genève
Rossini à Naples, GamMAH, Genève jeudi 23 avril 2026.
Rossini à Naples Jeudi 23 avril, 18h30 GamMAH
Entrée libre. Inscription recommandée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-23T18:30:00+02:00 – 2026-04-23T21:00:00+02:00
Fin : 2026-04-23T18:30:00+02:00 – 2026-04-23T21:00:00+02:00
Conférence de Paul André Demierre, musicologue et auteur de l’ouvrage Les opéras napolitains de Rossini.
Entrée libre, places limitées, inscription recommandée.
Après la conférence possibilité de participer à un diner-rencontre avec le conférencier, places limitées, inscription avant le 18 avril 2026.
Un événement organisé par l’Association Helvetia Lyrica.
GamMAH Promenade du Pin 5 (3ème étage) Genève 1204 Cité Genève [{« type »: « link », « value »: « https://www.helvetialyrica.com/rossini-a-naples_20260423/ »}] [{« link »: « https://www.editionspapillon.ch/index.php/4-livres/melophiles/51-les-operas-napolitains-de-rossini »}, {« link »: « mailto:events@helvetialyrica.com »}, {« link »: « https://www.helvetialyrica.com/ »}]
Conférence
DR
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