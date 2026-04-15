Rossini à Naples, GamMAH, Genève

Rossini à Naples Jeudi 23 avril, 18h30 GamMAH

Entrée libre. Inscription recommandée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T18:30:00+02:00 – 2026-04-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-04-23T18:30:00+02:00 – 2026-04-23T21:00:00+02:00

Conférence de Paul André Demierre, musicologue et auteur de l’ouvrage Les opéras napolitains de Rossini.

Entrée libre, places limitées, inscription recommandée.

Après la conférence possibilité de participer à un diner-rencontre avec le conférencier, places limitées, inscription avant le 18 avril 2026.

Un événement organisé par l’Association Helvetia Lyrica.

GamMAH Promenade du Pin 5 (3ème étage) Genève 1204 Cité Genève [{« type »: « link », « value »: « https://www.helvetialyrica.com/rossini-a-naples_20260423/ »}] [{« link »: « https://www.editionspapillon.ch/index.php/4-livres/melophiles/51-les-operas-napolitains-de-rossini »}, {« link »: « mailto:events@helvetialyrica.com »}, {« link »: « https://www.helvetialyrica.com/ »}]

Conférence

DR