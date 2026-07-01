Rossini, Péchés de Vieillesse Thanvillé

Informations pratiques

Thanvillé

Rossini, Péchés de Vieillesse

Château de Thanvillé Thanvillé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-26 18:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Concert de clôture du stage de chant choral autour de la Petite Messe Solennelle de Rossini.

Extraits de l’œuvre mythique de Rossini et autres pièces du compositeur, avec les choristes du stage et Nicolas Jean, chef de chœur et d’orchestre / Anaïs Yvoz, Mezzo-soprano / Vérène Rimlinger, pianiste.

Évènement privé sur réservation, contact et infos musiques.au.chateau@gmail.com

Bon Dieu… la voilà terminée cette pauvre petite messe. Est-ce bien de la musique sacrée que je viens de faire ou de la sacrée musique ? J’étais né pour l’opera buffa, tu le sais bien ! Peu de science, un peu de cœur, tout est là. Sois donc béni et accorde-moi le Paradis. Voici la dédicace de Rossini à Dieu lui-même, lorsqu’il achève cette messe qu’il considérait comme son dernier péché de vieillesse. Qualifiée de “petite messe”, cette oeuvre ne l’est que par ses effectifs instrumentaux (composée pour piano et accordéon/harmonium, Rossini ne l’orchestrera que 3 ans plus tard) en effet, les pièces s’enchainent, toutes plus riches et audacieuses les unes que les autres, pour 1h30 de ferveur empreinte de lyrisme mais aussi d’un esprit ludique qui définit le style du compositeur, célèbre pour ses opéras et son sens du théâtre en musique.

Lors de ce concert, vous entendrez des airs d’opéra célèbres de Rossini, des pièces plus rares qualifiées de péchés de vieillesse et des extraits de la Petite Messe Solennelle, par les choristes du choeur participatif sous la direction de Nicolas Jean, avec la contralto Anaïs Yvoz, accompagnés par la pianiste Vérène Rimlinger. .

Château de Thanvillé Thanvillé 67220 Bas-Rhin Grand Est musiques.au.chateau@gmail.com

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English :

L’événement Rossini, Péchés de Vieillesse Thanvillé a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé