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AGENDA · Roubaix

Roubaix Génie textile visite de l’exposition et de l’atelier de tissage de Danielle Jouen Roubaix

samedi 26 septembre 2026 · Roubaix

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
29 avenue Julien Lagache
Ville
59100 Roubaix
Département
Nord
Tarif

Roubaix

Roubaix Génie textile visite de l’exposition et de l’atelier de tissage de Danielle Jouen

29 avenue Julien Lagache Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:30:00
fin : 2026-09-26 16:30:00

Date(s) :
2026-09-26 2026-10-24

Découvrez l’exposition Roubaix Génie textile à l’occasion de cette visite guidée unique à deux voix !
À La Manufacture, un guide vous accompagnera dans votre découverte des différents métiers du textile et de leurs évolutions. À deux pas de là, la tisserande Danielle Jouen vous invite à découvrir son atelier. Une immersion totale dans le Génie textile roubaisien !

Rendez-vous à La Manufacture (29 avenue Julien Lagache, 59100 Roubaix)
**Gratuit sur réservation**

_Visite guidée proposée en partenariat avec le musée La Manufacture, musée de la mémoire et de la création textile et Roubaix Ville d’art et d’histoire, dans le cadre de l’_[_**exposition Roubaix Génie textile **_](https://lamanufacture-roubaix.com/fr/programmation/des-liens-a-proteger/)_._
Découvrez l’exposition Roubaix Génie textile à l’occasion de cette visite guidée unique à deux voix !
À La Manufacture, un guide vous accompagnera dans votre découverte des différents métiers du textile et de leurs évolutions. À deux pas de là, la tisserande Danielle Jouen vous invite à découvrir son atelier. Une immersion totale dans le Génie textile roubaisien !

Rendez-vous à La Manufacture (29 avenue Julien Lagache, 59100 Roubaix)
**Gratuit sur réservation**

_Visite guidée proposée en partenariat avec le musée La Manufacture, musée de la mémoire et de la création textile et Roubaix Ville d’art et d’histoire, dans le cadre de l’_[_**exposition Roubaix Génie textile **_](https://lamanufacture-roubaix.com/fr/programmation/des-liens-a-proteger/)_._   .

29 avenue Julien Lagache Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 20 98 92  contact@lamanufacture-roubaix.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the “Roubaix: Textile Genius” exhibition during this unique guided tour featuring two narrators!
At La Manufacture, a guide will accompany you as you explore the various textile trades and how they’ve evolved. Just a stone’s throw away, weaver Danielle Jouen invites you to discover her workshop. A total immersion in Roubaix’s textile genius!

Meet at La Manufacture (29 avenue Julien Lagache, 59100 Roubaix)
**Free with reservation**

_Guided tour offered in partnership with La Manufacture, the Museum of Textile Heritage and Creation, and Roubaix, City of Art and History, as part of the_[_**“Roubaix: Textile Genius” exhibition**_](https://lamanufacture-roubaix.com/fr/programmation/des-liens-a-proteger/)_._

L’événement Roubaix Génie textile visite de l’exposition et de l’atelier de tissage de Danielle Jouen Roubaix a été mis à jour le 2026-08-15 par Hauts-de-France Tourisme

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