Informations pratiques

Roubaix

Roubaix Génie textile visite de l’exposition et de l’atelier de tissage de Danielle Jouen

29 avenue Julien Lagache Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 14:30:00

fin : 2026-09-26 16:30:00

Date(s) :

2026-09-26 2026-10-24

Découvrez l’exposition Roubaix Génie textile à l’occasion de cette visite guidée unique à deux voix !

À La Manufacture, un guide vous accompagnera dans votre découverte des différents métiers du textile et de leurs évolutions. À deux pas de là, la tisserande Danielle Jouen vous invite à découvrir son atelier. Une immersion totale dans le Génie textile roubaisien !

Rendez-vous à La Manufacture (29 avenue Julien Lagache, 59100 Roubaix)

**Gratuit sur réservation**

_Visite guidée proposée en partenariat avec le musée La Manufacture, musée de la mémoire et de la création textile et Roubaix Ville d’art et d’histoire, dans le cadre de l’_[_**exposition Roubaix Génie textile **_](https://lamanufacture-roubaix.com/fr/programmation/des-liens-a-proteger/)_._

Découvrez l’exposition Roubaix Génie textile à l’occasion de cette visite guidée unique à deux voix !

À La Manufacture, un guide vous accompagnera dans votre découverte des différents métiers du textile et de leurs évolutions. À deux pas de là, la tisserande Danielle Jouen vous invite à découvrir son atelier. Une immersion totale dans le Génie textile roubaisien !

Rendez-vous à La Manufacture (29 avenue Julien Lagache, 59100 Roubaix)

**Gratuit sur réservation**

_Visite guidée proposée en partenariat avec le musée La Manufacture, musée de la mémoire et de la création textile et Roubaix Ville d’art et d’histoire, dans le cadre de l’_[_**exposition Roubaix Génie textile **_](https://lamanufacture-roubaix.com/fr/programmation/des-liens-a-proteger/)_._ .

29 avenue Julien Lagache Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 20 98 92 contact@lamanufacture-roubaix.fr

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English :

Discover the “Roubaix: Textile Genius” exhibition during this unique guided tour featuring two narrators!

At La Manufacture, a guide will accompany you as you explore the various textile trades and how they’ve evolved. Just a stone’s throw away, weaver Danielle Jouen invites you to discover her workshop. A total immersion in Roubaix’s textile genius!

Meet at La Manufacture (29 avenue Julien Lagache, 59100 Roubaix)

**Free with reservation**

_Guided tour offered in partnership with La Manufacture, the Museum of Textile Heritage and Creation, and Roubaix, City of Art and History, as part of the_[_**“Roubaix: Textile Genius” exhibition**_](https://lamanufacture-roubaix.com/fr/programmation/des-liens-a-proteger/)_._

L’événement Roubaix Génie textile visite de l’exposition et de l’atelier de tissage de Danielle Jouen Roubaix a été mis à jour le 2026-08-15 par Hauts-de-France Tourisme