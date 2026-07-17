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Fête de quartier, Place de la Citoyenneté, Roubaix

samedi 29 août 2026 · Place de la Citoyenneté · Roubaix

Fête de quartier, Place de la Citoyenneté, Roubaix

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Lieu
Place de la Citoyenneté
Adresse
71 avenue de Verdun, Roubaix
Ville
59100 Roubaix
Département
Nord

Fête de quartier Samedi 29 août, 14h00 Place de la Citoyenneté Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-29T14:00:00+02:00 – 2026-08-29T22:00:00+02:00
Fin : 2026-08-29T14:00:00+02:00 – 2026-08-29T22:00:00+02:00

Au programme :
Chateau gonflable, ateliers danses, atelier sound system, jeux d’arcade etc..
soirée concert dès 18h30
Restauration sur place !

Place de la Citoyenneté 71 avenue de Verdun, Roubaix Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France
venez fêter la fin de l’été sur la place de la citoyenneté

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