AGENDA · Roubaix
Fête de quartier, Place de la Citoyenneté, Roubaix
samedi 29 août 2026 · Place de la Citoyenneté · Roubaix
Informations pratiques
Fête de quartier Samedi 29 août, 14h00 Place de la Citoyenneté Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-29T14:00:00+02:00 – 2026-08-29T22:00:00+02:00
Fin : 2026-08-29T14:00:00+02:00 – 2026-08-29T22:00:00+02:00
Au programme :
Chateau gonflable, ateliers danses, atelier sound system, jeux d’arcade etc..
soirée concert dès 18h30
Restauration sur place !
Place de la Citoyenneté 71 avenue de Verdun, Roubaix Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France
venez fêter la fin de l’été sur la place de la citoyenneté
ville de roubaix
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