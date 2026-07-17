Fête de quartier, Place de la Citoyenneté, Roubaix

samedi 29 août 2026 · Place de la Citoyenneté · Roubaix

Informations pratiques

Fête de quartier Samedi 29 août, 14h00 Place de la Citoyenneté Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-29T14:00:00+02:00 – 2026-08-29T22:00:00+02:00

Fin : 2026-08-29T14:00:00+02:00 – 2026-08-29T22:00:00+02:00

Au programme :

Chateau gonflable, ateliers danses, atelier sound system, jeux d’arcade etc..

soirée concert dès 18h30

Restauration sur place !

Place de la Citoyenneté 71 avenue de Verdun, Roubaix Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France

venez fêter la fin de l’été sur la place de la citoyenneté

ville de roubaix