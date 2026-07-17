Comme une Fête – Place du Pile, Place carnot, roubaix, Roubaix
samedi 15 août 2026 · Place carnot, roubaix · Roubaix
Informations pratiques
Comme une Fête – Place du Pile Samedi 15 août, 16h00 Place carnot, roubaix Nord
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-15T16:00:00+02:00 – 2026-08-15T19:00:00+02:00
Fin : 2026-08-15T16:00:00+02:00 – 2026-08-15T19:00:00+02:00
L’association Commune Envie propose avec l’aide de bénévoles et de partenaires un ensemble d’ateliers, de spectacles et d’activités dans l’espace public de Roubaix.
Programme : billard géant, atelier de jonglage, initiation au tricot, création de jeux de société, atelier perles et scoubidous
Spectacle : Le marchand de cris, cie bAlllAd (spectacle de rue) / Vers 18h00 environ
Place carnot, roubaix roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France
Des ateliers, activités et spectacles dans l’espace public !
Illustration : Cyrielle Deblangy
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