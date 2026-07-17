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AGENDA · Roubaix

Comme une Fête – Place du Pile, Place carnot, roubaix, Roubaix

samedi 15 août 2026 · Place carnot, roubaix · Roubaix

Comme une Fête – Place du Pile, Place carnot, roubaix, Roubaix

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Lieu
Place carnot, roubaix
Adresse
roubaix
Ville
59100 Roubaix
Département
Nord
Tarif
Gratuit

Comme une Fête – Place du Pile Samedi 15 août, 16h00 Place carnot, roubaix Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-15T16:00:00+02:00 – 2026-08-15T19:00:00+02:00
Fin : 2026-08-15T16:00:00+02:00 – 2026-08-15T19:00:00+02:00

L’association Commune Envie propose avec l’aide de bénévoles et de partenaires un ensemble d’ateliers, de spectacles et d’activités dans l’espace public de Roubaix.

Programme : billard géant, atelier de jonglage, initiation au tricot, création de jeux de société, atelier perles et scoubidous

Spectacle : Le marchand de cris, cie bAlllAd (spectacle de rue) / Vers 18h00 environ

Place carnot, roubaix roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France
Des ateliers, activités et spectacles dans l’espace public !

Illustration : Cyrielle Deblangy

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