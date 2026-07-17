Comme une Fête – Place du Pile, Place carnot, roubaix, Roubaix

Informations pratiques

Comme une Fête – Place du Pile Samedi 15 août, 16h00 Place carnot, roubaix Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-15T16:00:00+02:00 – 2026-08-15T19:00:00+02:00

Fin : 2026-08-15T16:00:00+02:00 – 2026-08-15T19:00:00+02:00

L’association Commune Envie propose avec l’aide de bénévoles et de partenaires un ensemble d’ateliers, de spectacles et d’activités dans l’espace public de Roubaix.

Programme : billard géant, atelier de jonglage, initiation au tricot, création de jeux de société, atelier perles et scoubidous

Spectacle : Le marchand de cris, cie bAlllAd (spectacle de rue) / Vers 18h00 environ

Place carnot, roubaix roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France

Des ateliers, activités et spectacles dans l’espace public !

Illustration : Cyrielle Deblangy