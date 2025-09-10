Rouen au féminin Rouen
Femmes de leur temps ou en avance sur leur temps, femmes artistes, femmes de lettres, femmes politiques ou religieuses, célèbres ou tombées dans l’oubli.
Faisons les revivre le temps d’une visite afin de leur redonner la place qu’elles méritent dans l’histoire de Rouen. .
25 place de la Cathédrale Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 36 59 accueil@rouentourisme.com
