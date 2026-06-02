Rouge, Angle rue Anatole France / avenue Henri Barbusse, Villeurbanne
Rouge, Angle rue Anatole France / avenue Henri Barbusse, Villeurbanne dimanche 21 juin 2026.
Rouge Dimanche 21 juin, 19h00 Angle rue Anatole France / avenue Henri Barbusse Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T19:45:00+02:00
Fin : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T19:45:00+02:00
À travers une marche silencieuse, la camerounaise Ange Kayifa donne à ressentir le poids des assignations sociales, culturelles et symboliques qui pèsent encore sur le corps féminin. Le silence devient langage, la lenteur devient résistance, le corps devient mémoire et dénonciation.
Tout public
Création in situ
Coproduction des Ateliers Frappaz
Angle rue Anatole France / avenue Henri Barbusse 112 rue Anatole France 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
À travers une marche silencieuse, la camerounaise Ange Kayifa donne à ressentir le poids des assignations qui pèsent encore sur le corps féminin.
© Autres Ciel
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