Rouge écharpe, Salle de la Halle au Blé, La Porte du Der
jeudi 10 décembre 2026 · Salle de la Halle au Blé · La Porte du Der
Informations pratiques
Rouge écharpe Jeudi 10 décembre, 17h00 Salle de la Halle au Blé Haute-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-10T17:00:00+01:00 – 2026-12-10T17:45:00+01:00
Fin : 2026-12-10T17:00:00+01:00 – 2026-12-10T17:45:00+01:00
Rouge écharpe raconte l’histoire de l’enfant rêvé…
Un couple sans enfant fait naître dans la neige, l’enfant qu’ils n’ont jamais eu. Leur désir est tellement fort que Dieti prend vie, illuminant leurs cœurs de parents. Mais la chaleur du printemps revient et Dieti n’est pas comme les autres enfants. Il est tout pâle et il a un petit cœur tout froid…
Entre Dieti et ses parents, il y a l’amour qui aide à grandir et sa vie qui ne leur appartient pas. Dieti, l’enfant de neige, traverse des épreuves qui vont le métamorphoser et l’inscrire dans son humanité et dans un lien vivant avec ceux qui l’ont tant désiré.
La création musicale, jouée sur une boîte à musique 20 notes, rythme et exalte l’harmonie de l’ensemble.
Salle de la Halle au Blé Montier en Der La Porte du Der 52220 Montier-en-Der Haute-Marne Grand Est
Jeune public dès 3 ans Florence Férin
Marion Labéjof
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