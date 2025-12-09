Escapades Randonnée découverte dans la forêt du Der La Porte du Der
Escapades Randonnée découverte dans la forêt du Der La Porte du Der mercredi 16 septembre 2026.
BIT de Montier en Der La Porte du Der Haute-Marne
Début : 2026-09-16
fin : 2026-09-16
2026-09-16
Tout public
Accompagné de notre guide Didier, partez pour une immersion en forêt afin d’observer la faune, la flore, comprendre la vie sauvage et apprendre à reconnaître les arbres. Une expérience nature authentique et accessible. Prévoir des chaussures de marche, un imperméable, répulsif (été), une bouteille d’eau et s’ils le souhaitent un appareil photo. .
BIT de Montier en Der La Porte du Der 52220 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 04 69 17
