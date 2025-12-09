Escapades Randonnée découverte dans la forêt du Der

BIT de Montier en Der La Porte du Der Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16

fin : 2026-09-16

Date(s) :

2026-09-16

Tout public

Accompagné de notre guide Didier, partez pour une immersion en forêt afin d’observer la faune, la flore, comprendre la vie sauvage et apprendre à reconnaître les arbres. Une expérience nature authentique et accessible. Prévoir des chaussures de marche, un imperméable, répulsif (été), une bouteille d’eau et s’ils le souhaitent un appareil photo. .

BIT de Montier en Der La Porte du Der 52220 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 04 69 17

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Escapades Randonnée découverte dans la forêt du Der La Porte du Der a été mis à jour le 2025-12-18 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne