La Porte du Der

Festival international de la photo animalière et de Nature

Montier-en-der La Porte du Der Haute-Marne

Tarif : 40 – 40 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-19

fin : 2026-11-22

Date(s) :

2026-11-19

Tout public

Festival international de la photo animalière et de Nature

Le Festival Photo Montier a toujours été un rendez-vous majeur pour les passionnés de nature et de photographie animalière. Depuis sa création, il célèbre la beauté du vivant, tout en sensibilisant le public aux enjeux environnementaux.

Avec 44 000 visiteurs en 4 jours et plus de 100 expositions originales de grande qualité, Montier est un rendez-vous unique en Europe pour la photo nature !

C’est aussi un lieu de rencontre entre les photographes, les naturalistes, les associations et les professionnels.

Avec 40h de conférences, 1 espace tables rondes , 100 forums sur la connaissance naturaliste et la technique photo, le festival favorise les débats et les échanges, pour tous les publics, sur les grandes questions environnementales.

Un Village des marques, pôle de 1 000 m², est réservé aux ventes, prêts et aux démonstrations de matériel photo et matériel optique spécifiques à la photo de nature, c’est l’occasion de découvrir les dernières nouveautés !

L’Education à l’Environnement et au Développement Durable tient aussi une place importante à Montier, avec plus de 4 000 scolaires présents durant les 4 jours de l’évènement.

Au Festival, il y en a pour tous les goûts et tous les âges ! .

Montier-en-der La Porte du Der 52220 Haute-Marne Grand Est

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English :

L’événement Festival international de la photo animalière et de Nature La Porte du Der a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne