La Porte du Der

Cinéma à Montier-en Der

Pôle Socio culturel La Porte du Der Haute-Marne

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-19

Tout public

Diffusion du Film Cocorico 2 .

Pôle Socio culturel La Porte du Der 52220 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 04 22 62

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English :

L’événement Cinéma à Montier-en Der La Porte du Der a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne