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Cinéma à Montier-en Der La Porte du Der

Cinéma à Montier-en Der La Porte du Der mardi 19 mai 2026.

Adresse : Pôle Socio culturel

Ville : 52220 La Porte du Der

Département : Haute-Marne

Début : mardi 19 mai 2026

Fin : mardi 19 mai 2026

Tarif : 4 4 4 Tarif enfant Tarif enfant

La Porte du Der

Cinéma à Montier-en Der

Pôle Socio culturel La Porte du Der Haute-Marne

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19
fin : 2026-05-19

Date(s) :
2026-05-19

Tout public
Diffusion du Film Cocorico 2   .

Pôle Socio culturel La Porte du Der 52220 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 04 22 62 

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English :

L’événement Cinéma à Montier-en Der La Porte du Der a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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