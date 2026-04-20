ROUJAN VTT NOCTURNE Roujan
ROUJAN VTT NOCTURNE Roujan vendredi 22 mai 2026.
Roujan
ROUJAN VTT NOCTURNE
D13 Roujan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
VTT nocturne, La Rando du Hérisson au Clair de Lune . Inscription sur place 10€
Départ du parking du Prieuré de Cassan (RD13) à partir de 21h.
– 20 kms/ 450 d+
– 30 kms 600 d+
– Rando pédestre 6kms
Casque et éclairage obligatoires, collation et boissons à l’arrivée.
VTT nocturne, La Rando du Hérisson au Clair de Lune . Inscription sur place 10€
Départ du parking du Prieuré de Cassan (RD13) à partir de 21h.
– 20 kms/ 450 d+
– 30 kms 600 d+
– Rando pédestre 6kms
Casque et éclairage obligatoires, collation et boissons à l’arrivée. .
D13 Roujan 34320 Hérault Occitanie +33 6 62 00 58 88
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English :
Night mountain biking, La Rando du Hérisson au Clair de Lune . On-site registration: 10?
Departure from the Prieuré de Cassan parking lot (RD13) from 9pm.
– 20 kms 450 d+ climb
– 30 kms 600 d+ climb
– Hiking 6kms
Helmet and lighting compulsory, refreshments on arrival.
L’événement ROUJAN VTT NOCTURNE Roujan a été mis à jour le 2026-04-17 par 34 OT AVANT-MONTS
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