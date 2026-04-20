Roujan

ROUJAN VTT NOCTURNE

D13 Roujan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

VTT nocturne, La Rando du Hérisson au Clair de Lune . Inscription sur place 10€

Départ du parking du Prieuré de Cassan (RD13) à partir de 21h.

– 20 kms/ 450 d+

– 30 kms 600 d+

– Rando pédestre 6kms

Casque et éclairage obligatoires, collation et boissons à l’arrivée.

VTT nocturne, La Rando du Hérisson au Clair de Lune . Inscription sur place 10€

Départ du parking du Prieuré de Cassan (RD13) à partir de 21h.

– 20 kms/ 450 d+

– 30 kms 600 d+

– Rando pédestre 6kms

Casque et éclairage obligatoires, collation et boissons à l’arrivée. .

D13 Roujan 34320 Hérault Occitanie +33 6 62 00 58 88

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English :

Night mountain biking, La Rando du Hérisson au Clair de Lune . On-site registration: 10?

Departure from the Prieuré de Cassan parking lot (RD13) from 9pm.

– 20 kms 450 d+ climb

– 30 kms 600 d+ climb

– Hiking 6kms

Helmet and lighting compulsory, refreshments on arrival.

L’événement ROUJAN VTT NOCTURNE Roujan a été mis à jour le 2026-04-17 par 34 OT AVANT-MONTS