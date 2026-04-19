Roujan

SILENCE, ÇA TOURNE À ROUJAN !

Place de la Mairie Roujan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Jeu d’enquête familial grandeur nature dans les rues de Roujan. Rendez-vous à 14h sur la place de la Mairie. Un vol interrompt le tournage. Trouveras tu le coupable ?

Où sont les bijoux ? Comment ont-ils été volés ?

À toi de mener l’enquête… Derniers départs à 16h30, cadeaux à gagner.

Sur inscription à DSLROUJAN.FR

Jeu d’enquête familial grandeur nature dans les rues de Roujan. Rendez-vous à 14h sur la place de la Mairie. Un vol interrompt le tournage. Trouveras tu le coupable ?

Où sont les bijoux ? Comment ont-ils été volés ?

À toi de mener l’enquête… Derniers départs à 16h30, cadeaux à gagner.

Sur inscription à DSLROUJAN.FR .

Place de la Mairie Roujan 34320 Hérault Occitanie +33 6 75 70 80 61

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English :

Life-size family investigation game in the streets of Roujan. Meet at 2pm on Place de la Mairie. A robbery interrupts the filming. Can you find the culprit?

Where are the jewels? How were they stolen?

It’s up to you to investigate… Last start at 4.30pm, prizes to be won.

Registration at DSLROUJAN.FR

L’événement SILENCE, ÇA TOURNE À ROUJAN ! Roujan a été mis à jour le 2026-04-17 par 34 OT AVANT-MONTS