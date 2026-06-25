Route de l’ardoise Randonnée fluviale sur le Canal de Nantes à Brest Carhaix-Plouguer dimanche 26 juillet 2026.

Carhaix-Plouguer

Route de l’ardoise Randonnée fluviale sur le Canal de Nantes à Brest

Pont ar Bros Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-26

L’association La route de l’ardoise Hent glaz, créée dans le but de favoriser la navigation sur la portion Finistérienne du Canal de Nantes à Brest, vous donne rendez vous cet été pour la 8 ème édition de la randonnée fluviale sur plus de 75km.

Elle est ouverte à tout type d’embarcation dans le sillage des chalands utilisés autrefois pour le transport d’ardoises et de marchandises sur le canal de Nantes à Brest, les éclusages sont assurés par le personnel de la Région et nos éclusiers bénévoles.

Le départ se fera à Pont-Coblant le dimanche 26 juillet à 9h et la journée se terminera à Châteauneuf du Faou pour le fest Jazz avec un concert embarqué sur la péniche Rozily à 17h.

le 27/07: 10h Chateauneuf Pont Triffen

le 28/07: 9h30 Pont-Triffen vers Carhaix

La direction des voies navigables de la Région met à disposition une équipe chargée des éclusages pendant les heures de service c’est à dire de 9H à 12H30 et de 13H30 à19H15

Les éclusiers bénévoles viennent renforcer ces équipes et doivent être équipés du gilet de sauvetage

Renseignements navigation Yanick 06 74 11 02 00 Inscriptions /réservations repas Eric 06 88 11 67 83

Marie 06 89 45 16 19

La route de l’ardoise / Hent Glaz canal loisirs Pont -Coblant 29190 Pleyben quimperloise@orange.fr .

Pont ar Bros Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 6 74 11 02 00

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English :

L’événement Route de l’ardoise Randonnée fluviale sur le Canal de Nantes à Brest Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-06-25 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée