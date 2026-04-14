Lacapelle-Cabanac

Route des Arts à Lacapelle-Cabanac

Le Château Lacapelle-Cabanac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 11:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-05-02

La Route des Arts revient cette année encore pour vous faire découvrir des artistes divers et variés.

Proposée par ALP de Mauroux et le comité des fêtes de Lacapelle-Cabanac Village, le temps d'un week-end un circuit pour découvrir plus d'une trentaine d'artistes dans 4 villages différents Mauroux, Lacapelle-Cabanac, Sérignac et Floressas.

La Route des Arts revient cette année encore pour vous faire découvrir des artistes divers et variés.

Proposée par ALP de Mauroux et le comité des fêtes de Lacapelle-Cabanac Village, le temps d'un week-end un circuit pour découvrir plus d'une trentaine d'artistes dans 4 villages différents Mauroux, Lacapelle-Cabanac, Sérignac et Floressas.

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Le Château Lacapelle-Cabanac 46700 Lot Occitanie +33 6 89 49 84 67 alp@lesgonies.org

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English :

La Route des Arts returns again this year to let you discover diverse and varied artists.

Proposed by ALP de Mauroux and the Lacapelle-Cabanac Village festival committee, for the time of a weekend a circuit to discover more than thirty artists in 4 different villages: Mauroux, Lacapelle-Cabanac, Sérignac and Floressas.

L’événement Route des Arts à Lacapelle-Cabanac Lacapelle-Cabanac a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Cahors Vallée du Lot