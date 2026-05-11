Route des Orgues Rallye trompes de chasse du Tholy Rue de l’église Deneuvre
Route des Orgues Rallye trompes de chasse du Tholy Rue de l’église Deneuvre dimanche 21 juin 2026.
Deneuvre
Route des Orgues Rallye trompes de chasse du Tholy
Rue de l’église Eglise Saint-Rémy Deneuvre Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21 16:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
L’Association des Amis de l’Orgue organise un concert avec les trompes de chasse du Tholy le dimanche 21 juin à 16h en l’église Saint-Rémy de Deneuvre.
Entrée libre.Tout public
0 .
Rue de l’église Eglise Saint-Rémy Deneuvre 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 75 13 37
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English :
The Association des Amis de l’Orgue is organizing a concert with the Tholy hunting horns on Sunday June 21 at 4pm in the church of Saint-Rémy in Deneuvre.
Free admission.
L’événement Route des Orgues Rallye trompes de chasse du Tholy Deneuvre a été mis à jour le 2026-05-11 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS