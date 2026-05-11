Route des Orgues Rallye trompes de chasse du Tholy Rue de l’église Deneuvre

Deneuvre

Route des Orgues Rallye trompes de chasse du Tholy

Rue de l’église Eglise Saint-Rémy Deneuvre Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21 16:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

L’Association des Amis de l’Orgue organise un concert avec les trompes de chasse du Tholy le dimanche 21 juin à 16h en l’église Saint-Rémy de Deneuvre.

Entrée libre.Tout public

0 .

Rue de l’église Eglise Saint-Rémy Deneuvre 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 75 13 37

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English :

The Association des Amis de l’Orgue is organizing a concert with the Tholy hunting horns on Sunday June 21 at 4pm in the church of Saint-Rémy in Deneuvre.

Free admission.

L’événement Route des Orgues Rallye trompes de chasse du Tholy Deneuvre a été mis à jour le 2026-05-11 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS