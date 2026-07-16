Royale Run Chaumont-en-Vexin

Informations pratiques

Chaumont-en-Vexin

Royale Run

1 Bertichères Chaumont-en-Vexin Oise

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

L’édition promet d’être riche en émotions, en défis sportifs et en moments de partage. Elle s’adresse aussi bien aux coureurs confirmés, aux sportifs occasionnels qu’aux amateurs de sorties en famille.

Les nouveautés 2026

Nouveau Trail 10 km Partez à la découverte de nouveaux sentiers et relevez un défi nature accessible à tous. Un parcours idéal pour les amoureux de grands espaces et de sensations sportives.

La Course des Brigands en équipe Une nouvelle épreuve conviviale à réaliser en équipe avec des enfants à partir de 9 ans. Entre aventure, complicité et bonne humeur, cette course promet de beaux souvenirs à partager en famille ou entre amis.

Un week-end 100 % sport. La ROYALE RUN s’inscrira une nouvelle fois dans un grand week-end dédié au sport avec le Royal Mountain Bike, compétition internationale de VTT. Des pilotes venus de plusieurs pays s’affronteront sur un parcours spectaculaire, offrant un magnifique spectacle aux passionnés de vélo comme aux curieux.

Les dossards sont disponibles sur Finishers.

Restauration sur place, nombreuses animations et village exposants.

L’équipe de la ROYALE RUN 2026 se réjouit de vous retrouver sur la ligne de départ.

L’édition promet d’être riche en émotions, en défis sportifs et en moments de partage. Elle s’adresse aussi bien aux coureurs confirmés, aux sportifs occasionnels qu’aux amateurs de sorties en famille.

Les nouveautés 2026

Nouveau Trail 10 km Partez à la découverte de nouveaux sentiers et relevez un défi nature accessible à tous. Un parcours idéal pour les amoureux de grands espaces et de sensations sportives.

La Course des Brigands en équipe Une nouvelle épreuve conviviale à réaliser en équipe avec des enfants à partir de 9 ans. Entre aventure, complicité et bonne humeur, cette course promet de beaux souvenirs à partager en famille ou entre amis.

Un week-end 100 % sport. La ROYALE RUN s’inscrira une nouvelle fois dans un grand week-end dédié au sport avec le Royal Mountain Bike, compétition internationale de VTT. Des pilotes venus de plusieurs pays s’affronteront sur un parcours spectaculaire, offrant un magnifique spectacle aux passionnés de vélo comme aux curieux.

Les dossards sont disponibles sur Finishers.

Restauration sur place, nombreuses animations et village exposants.

L’équipe de la ROYALE RUN 2026 se réjouit de vous retrouver sur la ligne de départ. .

1 Bertichères Chaumont-en-Vexin 60240 Oise Hauts-de-France info.royalerun@gmail.com

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English :

This year’s event promises to be full of excitement, athletic challenges, and moments of togetherness. It’s designed for experienced runners, casual athletes, and families alike.

New for 2026:

New 10-km Trail Run: Set out to explore new trails and take on a nature challenge that’s accessible to everyone. An ideal course for lovers of the great outdoors and the thrill of athletic competition.

The Course des Brigands Team Race: A new, fun event to be completed as a team with children ages 9 and up. Combining adventure, camaraderie, and good cheer, this race promises wonderful memories to share with family or friends.

A 100% sports-filled weekend. The ROYALE RUN will once again be part of a major weekend dedicated to sports, alongside the Royal Mountain Bike, an international mountain biking competition. Riders from several countries will compete on a spectacular course, offering a magnificent show for cycling enthusiasts and onlookers alike.

Race bibs are available on Finishers.

On-site food service, plenty of entertainment, and an exhibitor village.

The ROYALE RUN 2026 team looks forward to seeing you at the starting line.

L’événement Royale Run Chaumont-en-Vexin a été mis à jour le 2026-07-16 par Oise Tourisme