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Concert Festival du Vexin Chaumont-en-Vexin Chaumont-en-Vexin

Concert Festival du Vexin Chaumont-en-Vexin Chaumont-en-Vexin

Concert Festival du Vexin Chaumont-en-Vexin Chaumont-en-Vexin samedi 14 novembre 2026.

Adresse : Place de la Foulerie

Ville : 60240 Chaumont-en-Vexin

Département : Oise

Début : samedi 14 novembre 2026

Fin : samedi 14 novembre 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 13 13 14 Tarif de base plein tarif

Chaumont-en-Vexin

Concert Festival du Vexin Chaumont-en-Vexin

Place de la Foulerie Chaumont-en-Vexin Oise

Tarif : 13 – 13 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 18:30:00
fin : 2026-11-14 20:00:00

Date(s) :
2026-11-14

Le chant sans aucune limite
Julie MOSSAY (soprano), Sébastien ROMIGNON-ERCOLINI (ténor) et Johan DUPONT (piano)
G. BIZET, G. PUCCINI, BEATLES, DALIDA, JOHNNY, E. JOHN…
Le chant sans aucune limite
Julie MOSSAY (soprano), Sébastien ROMIGNON-ERCOLINI (ténor) et Johan DUPONT (piano)
G. BIZET, G. PUCCINI, BEATLES, DALIDA, JOHNNY, E. JOHN…   .

Place de la Foulerie Chaumont-en-Vexin 60240 Oise Hauts-de-France +33 9 50 75 89 49 

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English :

Singing without limits
Julie MOSSAY (soprano), Sébastien ROMIGNON-ERCOLINI (tenor) and Johan DUPONT (piano)
G. BIZET, G. PUCCINI, BEATLES, DALIDA, JOHNNY, E. JOHN?

L’événement Concert Festival du Vexin Chaumont-en-Vexin Chaumont-en-Vexin a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre

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