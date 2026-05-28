Chaumont-en-Vexin

Concert Festival du Vexin Chaumont-en-Vexin

Place de la Foulerie Chaumont-en-Vexin Oise

Tarif : 13 – 13 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 18:30:00

fin : 2026-11-14 20:00:00

Date(s) :

2026-11-14

Le chant sans aucune limite

Julie MOSSAY (soprano), Sébastien ROMIGNON-ERCOLINI (ténor) et Johan DUPONT (piano)

G. BIZET, G. PUCCINI, BEATLES, DALIDA, JOHNNY, E. JOHN…

Le chant sans aucune limite

Julie MOSSAY (soprano), Sébastien ROMIGNON-ERCOLINI (ténor) et Johan DUPONT (piano)

G. BIZET, G. PUCCINI, BEATLES, DALIDA, JOHNNY, E. JOHN… .

Place de la Foulerie Chaumont-en-Vexin 60240 Oise Hauts-de-France +33 9 50 75 89 49

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English :

Singing without limits

Julie MOSSAY (soprano), Sébastien ROMIGNON-ERCOLINI (tenor) and Johan DUPONT (piano)

G. BIZET, G. PUCCINI, BEATLES, DALIDA, JOHNNY, E. JOHN?

L’événement Concert Festival du Vexin Chaumont-en-Vexin Chaumont-en-Vexin a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre