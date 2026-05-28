Concert Festival du Vexin Chaumont-en-Vexin Chaumont-en-Vexin
Concert Festival du Vexin Chaumont-en-Vexin Chaumont-en-Vexin samedi 14 novembre 2026.
Chaumont-en-Vexin
Concert Festival du Vexin Chaumont-en-Vexin
Place de la Foulerie Chaumont-en-Vexin Oise
Tarif : 13 – 13 – 14 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 18:30:00
fin : 2026-11-14 20:00:00
Date(s) :
2026-11-14
Le chant sans aucune limite
Julie MOSSAY (soprano), Sébastien ROMIGNON-ERCOLINI (ténor) et Johan DUPONT (piano)
G. BIZET, G. PUCCINI, BEATLES, DALIDA, JOHNNY, E. JOHN…
Le chant sans aucune limite
Julie MOSSAY (soprano), Sébastien ROMIGNON-ERCOLINI (ténor) et Johan DUPONT (piano)
G. BIZET, G. PUCCINI, BEATLES, DALIDA, JOHNNY, E. JOHN… .
Place de la Foulerie Chaumont-en-Vexin 60240 Oise Hauts-de-France +33 9 50 75 89 49
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English :
Singing without limits
Julie MOSSAY (soprano), Sébastien ROMIGNON-ERCOLINI (tenor) and Johan DUPONT (piano)
G. BIZET, G. PUCCINI, BEATLES, DALIDA, JOHNNY, E. JOHN?
L’événement Concert Festival du Vexin Chaumont-en-Vexin Chaumont-en-Vexin a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre