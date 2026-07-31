Le Dernier Concert Chaumont-en-Vexin

Informations pratiques

Chaumont-en-Vexin

Le Dernier Concert

46 TER RUE PIERRE BUDIN Chaumont-en-Vexin Oise

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Deux musiciens se présentent, coiffés, costumés, échauffés comme avant un grand concert. Tout semble sous contrôle. Mais ce soir, ils ont une envie différente jouer une musique née de l’instant, inspirée par l’humeur du moment. Alors le monde sonore se dérègle peu à peu… Un grain de sable s’infiltre dans la mécanique bien huilée, une interaction inattendue s’immisce. Faut-il céder ? Ou résister ? Dans ce duo burlesque et musical, les personnages fantasques évoluent dans un joyeux chaos, entre clownerie

et virtuosité. La compagnie nous invite à une partition décalée, au cœur d’un univers forain et immersif, où tout semble tourner, glisser, tanguer.

Deux musiciens se présentent, coiffés, costumés, échauffés comme avant un grand concert. Tout semble sous contrôle. Mais ce soir, ils ont une envie différente jouer une musique née de l’instant, inspirée par l’humeur du moment. Alors le monde sonore se dérègle peu à peu… Un grain de sable s’infiltre dans la mécanique bien huilée, une interaction inattendue s’immisce. Faut-il céder ? Ou résister ? Dans ce duo burlesque et musical, les personnages fantasques évoluent dans un joyeux chaos, entre clownerie

et virtuosité. La compagnie nous invite à une partition décalée, au cœur d’un univers forain et immersif, où tout semble tourner, glisser, tanguer. .

46 TER RUE PIERRE BUDIN Chaumont-en-Vexin 60240 Oise Hauts-de-France +33 3 44 49 15 15 culture@vexinthelle.com

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English :

Two musicians take the stage, fully dressed and warmed up, just as they would before a major concert. Everything seems under control. But tonight, they have a different desire: to play music born of the moment, inspired by the mood of the moment. So the world of sound gradually begins to unravel… A grain of sand seeps into the well-oiled machinery, and an unexpected interaction creeps in. Should they give in? Or resist? In this burlesque and musical duo, the whimsical characters move through joyful chaos, somewhere between clowning

and virtuosity. The company invites us to an offbeat performance, set in an immersive carnival-like world where everything seems to spin, slide, and sway.

L’événement Le Dernier Concert Chaumont-en-Vexin a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre