ROYAUME • Compagnie Appach, Le Kiwi (Place Jean Jaures), Ramonville-Saint-Agne

Informations pratiques

ROYAUME • Compagnie Appach Samedi 6 mars 2027, 11h00 Le Kiwi (Place Jean Jaures) Haute-Garonne

10 € • 6 € • 5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-06T11:00:00+01:00 – 2027-03-06T11:40:00+01:00

Fin : 2027-03-06T11:00:00+01:00 – 2027-03-06T11:40:00+01:00

Royaume est une invitation à explorer ce qu’il y a de sauvage en nous pour tenter de questionner les contours de notre humanité, une grande colère qui se transforme, nous plonge dans le monde fantasmagorique des rêves et nous immerge dans les profondeurs de l’enfance. Deux danseur·euse·s tissent une relation tendre et sauvage où pouvoir et émancipation se jouent physiquement, dans un paysage textile mouvant et un univers rock vibrant qui fait dialoguer les figures de l’enfant et de l’adulte.

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Plus d’infos sur le site du Kiwi

Le Kiwi (Place Jean Jaures) Allée Georges Pompidou 31520 Ramonville Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://spectacles-ramonville.mapado.com/event/809119-royaume »}] [{« data »: {« author »: « Appach », « cache_age »: 86400, « description »: « Royaume est une invitation u00e0 explorer ce quu2019il y a de sauvage en nous pour tenter de questionner les contours de notre humanitu00e9. Royaume cu2019est une grande colu00e8re qui se transforme, nous plonge dans le monde fantasmagorique des ru00eaves et nous immerge dans les profondeurs de lu2019enfance.nSupports et entraves lu2019un.e pour lu2019autre les deux danseur.euses tissent une relation tendre et sauvage ou00f9 pouvoir et u00e9mancipation sont physiquement mis en jeu.nLa scu00e9nographie textile, u00e0 la fois paysage, giron et monstre avale et recrache les deux figures, celle de lu2019enfant et celle de lu2019adulte. Les guitares ru00e9verbu00e9ru00e9es et les voix u00e9raillu00e9es embrasent les sons de synthu00e9tiseur modulaire pour en faire un univers rock et joyeusement sauvage, un royaume sans roi.nnu00abu00a0Nous allons faire une fu00eate u00e9pouvantableu00a0u00bb Max et les maximonstres , Maurice SendaknnCRu00c9ATION 2025 – APPACH nDISTRIBUTIONnInterpru00e9tation: Cu00e9cile Grassin, Firmin Sancu00e8re et Valentin Mu00e9riot ( en alternance) / Conception et choru00e9graphie : Cu00e9cile Grassin / Collaboration u00e0 lu2019u00e9criture du solo : Firmin Sancu00e8re / Regard extu00e9rieur : Blandine Pinon / Assistant artistique: Xavier Coriat / Scu00e9nographie : Sophie Cardin / Musique: Xavier Coriat et David Authiu00e9 / Costumes : Lucie Patarozzi / Lumiu00e8re : Juliette Gutin / Stagiaire : Ines PerronnProduction-diffusion: Elsa Pellerin / Administration: Fru00e9du00e9ric CauchetiernnMENTIONS OBLIGATOIRESnCoproductions et accueils en ru00e9sidences: lu2019Arsu00e9nic u00e0 Gindou (46)/ lu2019Astrolabe u00e0 Figeac (46) / Thu00e9u00e2tre de la Maison du Peuple, Scu00e8ne conventionnu00e9e du2019intu00e9ru00eat national Arts en Territoire u00e0 Millau (12) / Espace des Augustins avec Tarn-et-Garonne Arts et Culture (82)/ Pu00f4le de du00e9veloppement choru00e9graphique Bernard Glandier u2013 Mosson u2013 Montpellier Occitanie u2013 Direction Didier Theron (34) / Thu00e9u00e2tre Municipal Jordi Pere Cerdu00e0 u2013 Perpignan (66) / Coproductionsu00a0: le Thu00e9u00e2tre de lu2019Usine u00e0 Saint-Cu00e9ru00e9 (46) / Soutiens, accueils et pru00e9-achatsu00a0: lu2019Escale u2013 Ville de Tournefeuille (31) / Soutien et accueilu00a0: Odyssud u2013 Blagnac (31)nInstitutionsu00a0: Ru00e9gion Occitanie u2013 aide u00e0 la cru00e9ation 2025, DRAC Occitanie u2013 aide au projet 2024, le Du00e9partement du Lot, la Communautu00e9 de Communes Cazals-Salviac (46), le Du00e9partement de lu2019Aveyron », « type »: « video », « title »: « ROYAUME # LE TEASER », « thumbnail_url »: « https://i.vimeocdn.com/video/2003247965-2c89c98e00d4e773f9fa6681dd3699ca8552a260c1db41a24a11644b1abb7876-d?f=webp®ion=us », « version »: « 1.0 », « url »: « https://vimeo.com/1073989014 », « thumbnail_height »: 2160, « author_url »: « https://vimeo.com/appach », « thumbnail_width »: 3840, « options »: {« _texttrack »: {« label »: « Text language (ignored if no captions) », « placeholder »: « Two letters: en, fr, es, de… », « value »: « »}}, « html »: «

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Histoire dansée

© Frédéric Caray