Royaume(s), Salle Communale de Plan-les-Ouates, Genève

Informations pratiques

Royaume(s) Mercredi 10 mars 2027, 10h00, 15h00 Salle Communale de Plan-les-Ouates

Adultes / enfants : 10.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-10T10:00:00+01:00 – 2027-03-10T10:50:00+01:00

Fin : 2027-03-10T15:00:00+01:00 – 2027-03-10T15:50:00+01:00

Trio pour danseurs tout-terrain.

Au début, il y a cette envie d’aller vers. Décloisonner, sortir du théâtre, aller à la rencontre de tous ces terrains devenus trop vagues et tous ces espaces trop silencieux. Un trio de danseuses et danseur hip-hop, drôles, poétiques et spectaculaires. Un moment partagé où l’on se retrouve à taper du pied et bouger la tête. Un instant généreux, pour renouer avec la tradition populaire des spectacles de rue : sauvages, entraînants et offerts à toutes et tous.

Le spectacle est suivi d’un atelier construit autour de la rencontre, de la pratique et de l’expérimentation.

La Cie Virgule est une compagnie de danse hip‑hop. Ou de danse contemporaine. Ou de théâtre. Ou de mime. Peut‑être un peu de tout cela. Mais finalement, cela n’a aucune espèce d’importance. Elle raconte des histoires, à l’écoute de la musique humaine, incarnées par des gesticulations.

En collaboration avec le festival Groove’n’Move, du 4 au 14 mars 27.

Par respect pour les artistes et les autres spectateurs, nous nous gardons le droit de refuser l’entrée aux retardataires et aux enfants ne respectant pas l’âge indiqué, sans remboursement ni échange. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Salle Communale de Plan-les-Ouates Route des Chevaliers-de-Malte 7, 1228 Plan-les-Ouates Genève 1228 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/saison-culturelle-26-27-ZWF6WFKPEJ »}]

Pensé pour tous les publics, ce spectacle de rue mêle danse, humour et poésie dans une célébration du partage et du mouvement.

Virgile Dagneaux