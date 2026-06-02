RoZéo, Place Lazare-Goujon, Villeurbanne
RoZéo, Place Lazare-Goujon, Villeurbanne dimanche 21 juin 2026.
RoZéo Dimanche 21 juin, 11h00 Place Lazare-Goujon Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T11:00:00+02:00 – 2026-06-21T11:42:00+02:00
Fin : 2026-06-21T11:00:00+02:00 – 2026-06-21T11:42:00+02:00
Après Place des Anges, Gratte ciel revient avec RoZéo, une installation vivante et contemplative, une respiration profonde avec le ciel pour horizon. Perchés à 6 mètres de haut, sur leurs mâts, d’hypnotiques acrobates dodelinent au gré de la brise et dialoguent avec le paysage, comme des roseaux sauvages.
Tout public
Place Lazare-Goujon Place Lazare-Goujon 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
Perchés à 6 mètres de haut, sur leurs mâts, d’hypnotiques acrobates dodelinent au gré de la brise et dialoguent avec le paysage, comme des roseaux sauvages.
© Laurent Theillet
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