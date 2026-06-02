RoZéo, Place Lazare-Goujon, Villeurbanne

RoZéo Dimanche 21 juin, 11h00 Place Lazare-Goujon Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T11:00:00+02:00 – 2026-06-21T11:42:00+02:00

Fin : 2026-06-21T11:00:00+02:00 – 2026-06-21T11:42:00+02:00

Après Place des Anges, Gratte ciel revient avec RoZéo, une installation vivante et contemplative, une respiration profonde avec le ciel pour horizon. Perchés à 6 mètres de haut, sur leurs mâts, d’hypnotiques acrobates dodelinent au gré de la brise et dialoguent avec le paysage, comme des roseaux sauvages.

Tout public

Place Lazare-Goujon Place Lazare-Goujon 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Perchés à 6 mètres de haut, sur leurs mâts, d’hypnotiques acrobates dodelinent au gré de la brise et dialoguent avec le paysage, comme des roseaux sauvages.

© Laurent Theillet