Rue aux enfants – rue pour tous – Allons décrocher la lune, Avenue du Cameroun, Bruyères

Rue aux enfants – rue pour tous – Allons décrocher la lune Samedi 9 mai, 13h30 Avenue du Cameroun Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T13:30:00+02:00 – 2026-05-09T18:30:00+02:00

Fin : 2026-05-09T13:30:00+02:00 – 2026-05-09T18:30:00+02:00

La « Rue aux enfants, rue pour tous – Allons décrocher la lune » aura lieu le samedi 09 mai 2026 à Bruyères organisée par la Communauté de Communes de Bruyères, Vallons des Vosges.

Elle sera accolée deux autres manifestations locales réunissant plus d’un millier de personnes, à savoir Zic & plum Festival et la foire du printemps. Cette collaboration permettra un travail en amont avec 75 écoles pour diffuser et créer notre projet sur la thématique de la LUNE.

Précisément, la rue aux enfants aura lieu principalement sur l’Avenue du Cameroun, « rue » hautement symbolique de la commune, pour rejoindre la place Jean Jaurès. C’est l’artère commerçante du centre-ville. L’avenue sera animée par une multitude d’acteurs et d’initiatives sur des thématiques diverses.

La rue aux enfants s’articulera autour d’animations ponctuelles et en papillonage. Nous sommes à l’ébauche du programme et celui-ci sera transmis dans quelques jours.

Avenue du Cameroun Bruyères Bruyères 88600 Vosges Grand Est

La manifestation a pour but de permettre aux familles de se réapproprier l’espace publique autour d’animations comme course draisienne, concert, démonstrations, promotions modes actifs, jeux, …)

CCB2V