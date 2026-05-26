Pontorson

Rue aux enfants, rue pour tous

Allée de Tombelaine Pontorson Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:30:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Le samedi 6 juin 2026 de 10 h 30 à 18 h, allée de Tombelaine (Pontorson), la rue appartient aux enfants !

10h30 18h Jeux en libre accès, construction, symbolique, bulles de savon, transvasement, tissages colorés (bracelets, scoubidous, tissage…) et espace petite enfance (parcours moteur, motricité libre, transvasement, porteurs).

10h30 16h30 Ludobus jeux Géants en bois .

11h 12h Mes petites histoires sur le tapis.

14h 16h Œuvre collective à la manière de Keith HARING avec l’OCAC.

14h 30 15h30 Mécanique vélo avec Vélocité.

15h 30 17h00 Tri-cyclons, parcours course à pied, vélo, tir à l’arc ou basket à faire en famille. Venez avec vos vélos. Avec Vélocité.

15h 16h Atelier peindre en musique avec Virginie.

16h 17h Oeuvre collective en musique avec Virginie.

Rendez-vous à 17 h pour une photo colorée !

Venez habillés en couleur et avec vos vélos, trottinettes ou autres engins roulants !

Restauration et buvette par l’APE. .

Allée de Tombelaine Pontorson 50170 Manche Normandie +33 2 33 60 00 18 communication@pontorson.eu

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English : Rue aux enfants, rue pour tous

L’événement Rue aux enfants, rue pour tous Pontorson a été mis à jour le 2026-05-26 par OT MSM Normandie BIT Pontorson