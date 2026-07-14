Informations pratiques

Rue de scène ADEC / Maison du Théâtre amateur Rennes Vendredi 4 décembre, 20h30 Ille-et-Vilaine

Une création de la troupe. La rue, un théâtre permanent avec des atmosphères changeantes, des personnages insolites, des événements imprévisibles, des histoires surprenantes, des bruits, des musiques.

Une création de la troupe.

La rue, un théâtre permanent avec des atmosphères changeantes, des personnages insolites, des événements imprévisibles, des histoires surprenantes, des bruits et des musiques qui vous interpellent et vous accompagnent, de l’aube à la nuit tombée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-12-04T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-12-04T22:00:00.000+01:00

1

https://www.helloasso.com/associations/adec-maison-du-theatre-amateur/evenements/rue-de-scene-ven-4-dec-a-20h30 contact@adec-theatre-amateur.fr 02 99 33 20 01

ADEC / Maison du Théâtre amateur 45 Rue Papu, Rennes, France Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

