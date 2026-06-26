Les Estivales de l’Orgue : apéros – concerts Église Saint Etienne Rennes 10 – 13 août Ille-et-Vilaine

Les visites, concerts et récitals sont à entrée libre (prix libre, libre participation aux frais)

Les Estivales de l’Orgue ont 30 ans,Happy birthday !

**30 ça se fête : 10 jours de musique autour de l’orgue Gulliver à l’église Saint-Etienne !**

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### Une demi-heure de musique suivies d’un pot offert par Orgues à Rennes.

Chaque soir, un ou deux talents locaux vous proposent un mini-concert au plus près du public qui peut se regrouper autour de la console mobile de l’orgue Gulliver.

30 ans, ça se fête ! Et si possible au plus près du public !

Vous êtes fidèles et nombreux depuis tant d’années aux Estivales de l’orgue que nous avons souhaité en 2026 une programmation qui va à votre rencontre : concerts de plain-pied auprès de l’orgue, moment musical à l’heure du marché, apéro-concerts durant toute une semaine en début de soirée… Les artistes invités sont pour certains certains des compagnons de route depuis le début des Estivales et pour d’autres de jeunes interprètes qui n’étaient pas encore nées au démarrage de l’aventure. L’orgue a de l’avenir. Joyeux anniversaire !

_Retrouvez le reste de la programmation des Estivales sur le site des Orgues à Rennes_

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-10T18:30:00.000+02:00

Fin : 2026-08-13T19:00:00.000+02:00

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Église Saint Etienne Carrefour Jouaust, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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