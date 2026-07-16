Rue de scène, ADEC / Maison du Théâtre amateur, Rennes
vendredi 4 décembre 2026 · ADEC / Maison du Théâtre amateur · Rennes
Informations pratiques
Rue de scène Vendredi 4 décembre, 20h30 ADEC / Maison du Théâtre amateur Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-04T20:30:00+01:00 – 2026-12-04T22:00:00+01:00
Fin : 2026-12-04T20:30:00+01:00 – 2026-12-04T22:00:00+01:00
Une création de la troupe.
La rue, un théâtre permanent avec des atmosphères changeantes, des personnages insolites, des événements imprévisibles, des histoires surprenantes, des bruits et des musiques qui vous interpellent et vous accompagnent, de l’aube à la nuit tombée.
ADEC / Maison du Théâtre amateur 45 Rue Papu, Rennes, France Rennes 35000 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/adec-maison-du-theatre-amateur/evenements/rue-de-scene-ven-4-dec-a-20h30 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@adec-theatre-amateur.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 99 33 20 01 »}]
Une création de la troupe. La rue, un théâtre permanent avec des atmosphères changeantes, des personnages insolites, des événements imprévisibles, des histoires surprenantes, des bruits, des musiques.
Adec
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