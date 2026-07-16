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Rue de scène, ADEC / Maison du Théâtre amateur, Rennes

vendredi 4 décembre 2026 · ADEC / Maison du Théâtre amateur · Rennes

Rue de scène, ADEC / Maison du Théâtre amateur, Rennes

Informations pratiques

Début
vendredi 4 décembre 2026
Fin
vendredi 4 décembre 2026
Lieu
ADEC / Maison du Théâtre amateur
Adresse
45 Rue Papu, Rennes, France
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Rue de scène Vendredi 4 décembre, 20h30 ADEC / Maison du Théâtre amateur Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-04T20:30:00+01:00 – 2026-12-04T22:00:00+01:00
Fin : 2026-12-04T20:30:00+01:00 – 2026-12-04T22:00:00+01:00

Une création de la troupe.
La rue, un théâtre permanent avec des atmosphères changeantes, des personnages insolites, des événements imprévisibles, des histoires surprenantes, des bruits et des musiques qui vous interpellent et vous accompagnent, de l’aube à la nuit tombée.

ADEC / Maison du Théâtre amateur 45 Rue Papu, Rennes, France Rennes 35000 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/adec-maison-du-theatre-amateur/evenements/rue-de-scene-ven-4-dec-a-20h30 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@adec-theatre-amateur.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 99 33 20 01 »}]
Une création de la troupe. La rue, un théâtre permanent avec des atmosphères changeantes, des personnages insolites, des événements imprévisibles, des histoires surprenantes, des bruits, des musiques.

Adec

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