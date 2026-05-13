Rue des étoiles Festival de cirque contemporain Latécoère Biscarrosse
Rue des étoiles Festival de cirque contemporain Latécoère Biscarrosse vendredi 21 août 2026.
Biscarrosse
Rue des étoiles Festival de cirque contemporain
Latécoère 1500 avenue Pierre Georges Latécoère Biscarrosse Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-24
Date(s) :
2026-08-21 2026-08-22 2026-08-23 2026-08-24
Programme 2025
Cette année encore, Odysca, qui fête ses 40 ans, défend une programmation audacieuse, à la lisière du feu, de l’eau et de l’intime.
Des spectacles qui brûlent les conventions pour mieux renaître
Alahya et son arbre de vie consumé, Masculin.e.s et ses corps en lutte, Surcouf et son radeau fragile où l’art tangue avec nos incertitudes. Ici, la jeune création pulse au rythme des résidences et des premières fois.
Les compagnies émergentes côtoient les artistes confirmés, toutes et tous portés par une même exigence transformer la piste en laboratoire du vivant. Prendre des risques, c’est notre credo. Que le public devienne cercle sacré, complice ou funambule. Car le cirque contemporain n’est pas un spectacle c’est un acte de résistance poétique.
Laissez-vous surprendre.
Programme complet sur www.odysca.fr .
Latécoère 1500 avenue Pierre Georges Latécoère Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 82 82 contact@odysca.fr
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English : Rue des étoiles Festival de cirque contemporain
L’événement Rue des étoiles Festival de cirque contemporain Biscarrosse a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Grands Lacs
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