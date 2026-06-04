Rue du sport chez Dedalle place du colombier, Dédalle Rennes
Rue du sport chez Dedalle place du colombier, Dédalle Rennes mercredi 8 juillet 2026.
Rue du sport chez Dedalle place du colombier, Dédalle Rennes Mercredi 8 juillet, 14h00 Ille-et-Vilaine
Accès libre
Animations, jeux de sociétés, loisirs créatifs, espace causette,
les animateur·ices jeunesse de la Tour d’Auvergne vous accueillent pour égayer votre après-midi autour et dans l’ancienne brasserie de la place Colombier.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-08T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-08T17:00:00.000+02:00
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place du colombier, Dédalle 25 Pl. du Colombier, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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