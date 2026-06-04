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Rue du sport chez Dedalle place du colombier, Dédalle Rennes

Rue du sport chez Dedalle place du colombier, Dédalle Rennes

Rue du sport chez Dedalle place du colombier, Dédalle Rennes mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : place du colombier, Dédalle

Adresse : 25 Pl. du Colombier, 35000 Rennes

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Rue du sport chez Dedalle place du colombier, Dédalle Rennes Mercredi 8 juillet, 14h00 Ille-et-Vilaine

Accès libre

Animations, jeux de sociétés, loisirs créatifs, espace causette,

les animateur·ices jeunesse de la Tour d’Auvergne vous accueillent pour égayer votre après-midi autour et dans l’ancienne brasserie de la place Colombier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-08T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-08T17:00:00.000+02:00

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place du colombier, Dédalle 25 Pl. du Colombier, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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